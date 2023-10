"Czy nie odniosłaś jeszcze wrażenia, że Hubert ma na Ciebie wywa*one" - padło pytanie skierowane do zwyciężczyni siódmej edycji "Love Island", Agaty. Uczestniczka zabrała głos i szczerze opowiedziała, jak wygląda jej relacja z Hubertem. Koniecznie zobaczcie, co ma do powiedzenia.

„Love Island 7”: Jak układa się relacja Agaty i Huberta?

Relacja Agaty i Huberta, których poznaliśmy w siódmej edycji hitowego show "Love Island" od samego początku wzbudzała wiele wątpliwości. Wszystko przez to, że ta dwójka nie mogła się ze sobą zgrać. Jednak kiedy ich drogi na Wyspie Miłości połączyły się na dobre, ci szybko stali się ulubieńcami fanów i tym sposobem, zwyciężyli całe show. Internautów jednak najbardziej interesuje, jak układa im się w życiu codziennym. Ci już ostatnio mieli podejrzenia, że związek Agaty i Huberta z "Love Island 7" przeżywa kryzys. Jak się okazuje, wątpliwości nadal nie zniknęły.

Instagram @agata_paz

Uczestniczka "Love Island" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pyta i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość z pytań dotyczyła zawodu uczestniczki - urodowych tematów oraz oczywiście jej związku z Hubertem:

- Czy nie odniosłaś jeszcze wrażenia, że Hubert ma na Ciebie wywa*one? - padło pytanie.

Agata stanowczo odpowiedziała:

- NIE - wyraźnie rozbawiona pytaniem.

Instagram @agata_paz

Jak wiadomo, Agata z "Love Island 7" niejednokrotnie miewała momenty załamania w relacji z Hubertem. Teraz jednak zapewnia, że wszystko układa się pomyślnie:

- Spędzamy każdą wolną chwilę razem i ciągnie nas do siebie. Jesteśmy jak każda "normalna" para - czasem jak to w życiu są zgrzyty czy się poróżnimy w czym, ale nie potrafimy się na siebie długo gniewać, Mimo wszystko zawsze zasypiamy wtuleni czy piszemy coś miłego na dobranoc i szybko zapominamy o problemie - wyznała.

Instagram @agata_paz

Jednocześnie okazało się, że uczestniczka poznała już tatę ukochanego. Jak jej wrażenia?

- Bardzo pozytywnie w moim odczuciu. Każdy mnie o to pytał, ale jakoś w ogóle się nie stresowałam tym zapoznaniem. Wiadomo przez kogo Hubert jest tak dobrze wychowany, świadomy, tolerancyjny i ma wpojone fajne wartości, więc nie mogło być inaczej. Na pożegnanie zostałam porządnie wyściskana więc - zaakceptowana.

Jak więc widać, podejrzenia fanów są mylne i ci nie powinni mieć powodów do zmartwień - podobnie jak Agata i Hubert!

