Beata i Kamil byli w "Love Island 7" parą z najkrótszym stażem, a mimo to udało im się dojść do finału, w którym zajęli drugie miejsce. Po powrocie do Polski para podjęła decyzję o kontynuowaniu swojej relacji. Co zatem słychać u nich dziś? Ostatnio nowe zdjęcie Kamila, na którym pozuje bez Beaty, zaniepokoiło część fanów. Kamil postanowił szczerze odpowiedzieć, jak naprawdę układa mu się z Beatą. Sprawdźcie szczegóły.

Reklama

"Love Island 7": Beata i Kamil są nadal razem?

W siódmej edycji "Love Island" działo się wiele, jednak mimo wszystko kilkoro uczestników odnalazło w programie swoje szczęście i drugą połówkę. Jedną z par, której uczucie rozkwitło dzięki udziałowi w miłosnym show Polsatu są Beata i Kamil. Zakochani nie mieli wątpliwości, że chcą kontynuować swój związek również po zakończeniu "Love Island" i przez ostatnie tygodnie para chętnie dzieliła się swoim szczęściem na Instagramie. Ostatnio jednak Beata i Kamil nie pokazywali się zbyt często razem, a gdy Kamil opublikował zdjęcie w pojedynkę bez wspominania o Beacie, niektórym internautom dało to do myślenia.

Zobacz także: "Love Island 7": Co z relacją Jagody i Wojtka? Te zdjęcia wyjaśniają wszystko

Jedna z fanek postanowiła podpytać Kamila, jak mu się układa z Beatą.

- Jak tam z Beatką? - zapytała internautka.

Kamil szybko odpowiedział obserwatorce i tym samym rozwiał wszelkie wątpliwości fanów.

- bardzo dobrze ???????? - odparł Kamil

East News/Paweł Wodzyński

Zobacz także: "Love Island 7": Nowa para wśród uczestników? Fani nie mają wątpliwości: "Pasujecie do siebie"

Reklama

Cieszymy się, że w związku Beaty i Kamila z "Love Island 7" dalej układa się świetnie i z niecierpliwością czekamy na ich nowe, wspólne zdjęcia. Przypomnijmy, że ostatnio Beata z "Love Island" przeszła metamorfozę i zafundowała sobie warkoczyki. Jak oceniacie tę zmianę?

Instagram/beatakurpas