Po tym, jak Agata i Hubert z "Love Island" ogłosili rozstanie, jedna z finalistek siódmej edycji show odniosła się do zakończenia ich związku w sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie. Przy okazji opowiedziała też o swojej relacji z Kamilem, w którą - jak przyznała - widzowie początkowo nie wierzyli.

Beata z "Love Island" odniosła się do rozstania Agaty i Huberta

Agata i Hubert spotkali się w finale siódmej edycji "Love Island" między innymi z Beatą, która stworzyła ostatecznie parę z Kamilem. Po tym, jak Agata i Hubert z "Love Island" ogłosili rozstanie, w sieci zawrzało. Jedni fani żałowali rozstania i przyznawali, że od początku kibicowali parze, inni zaś twierdzili, że przeczuwali zakończenie tej relacji.

Teraz głos w sprawie zabrała też Beata z "Love Island". W odpowiedzi na jedno z pytań od fanów ukochana Kamila wprost przyznała, że nikogo nie można zmusić do związku, ale że życzy byłym zakochanym jak najlepiej.

- Dla niektórych może jest to zaskoczeniem, dla niektórych nie, no ale wiadomo - nikogo nie można zmusić do związku. Czas też bardzo weryfikuje, życzę im dwóm jak najlepiej - powiedziała Beata z "Love Island".

Instagram @beatakurpas

Co więcej, Beata z "Love Island" odniosła się też do faktu, że tuż po opuszczeniu willi, fani nie wróżyli jej i Kamilowi wspólnej przyszłości. Przypomnijmy, że dwie finałowe pary rozstały się - oprócz Agaty i Huberta relację zakończyli też Adam i Marta.

- Nie będę ukrywać, że z samego początku, jak opuściliśmy willę, było nam troszkę przykro, bo jednak komentarze w kierunku nas nie były miłe, ludzie w nas nie wierzyli. Ale wtedy dla nas najważniejsze było to, że my wiemy, jaką mamy relację i na ten moment zbudowaliśmy ją, wydaje mi się, bardzo dobrze - przyznała Beata z "Love Island" na Instagramie.

Instagram @beatakurpas

Przypomnijmy, że jakiś czas po zakończeniu "Love Island 7", fani przewidywali rozstanie Beaty i Kamila - jako powód do zakończenia związku uznawali między innymi fakt, że relacja Beaty i Kamila jest związkiem na odległość, a także to, że Kamil imprezuje ze znajomymi z "Warsaw Shore". Jak do tej pory, te przewidywania jednak się nie sprawdziły.

Agata i Hubert z kolei, jako powód rozstania przywołali różnicę charakterów - wygląda na to, że były one spore i poróżniły zwycięzców miłosnego show.

- Różnica charakterów, temperamentu i oczekiwań co do związku były dla nas nie do przeskoczenia, mimo szczerych chęci - przyznała Agata z "Love Island".

Instagram @agata_paz

Zaskoczyła Was odpowiedź Beaty? A może myślicie, że to właśnie relacja Kamila i Beaty okaże się najtrwalszą wśród uczestników siódmej edycji "Love Island"?