Ania kolejny raz przekroczyła granice w "Love Island"? Widzowie mają już dość jej niezdecydowania. Dopiero co wraz z Jurkiem zostali drugą oficjalną parą, a już zdążyła zamienić go na Włodka, którego porzuciła już dwa razy! Fani programu są wściekli i uważają, że ani Ania ani Włodek nie zasługują na miejsce w programie i mają nadzieję, że ponownie nie zabiorą miejsca komuś, kto bardziej na to zasługuje: Włodo zabieraj chorągiewkę i pakujcie walizki do domu 🤝 Duże wsparcie otrzymał oszukany przez Anię Jurek, który w poprzednim odcinku wygarnął Ani sposób, w jaki zakpiła z jego uczuć. Wsparcie okazali mu także uczestnicy 5. edycji, którzy opuścili już miłosną willę i obserwują, co dzieje się w "Love Island" na bieżąco. "Love Island": Widzowie ostro komentują relację Ani i Włodka Ania po raz trzeci wróciła do Włodka w "Love Island". Dopiero co, razem z Jurkiem zostali drugą oficjalną parą "Love Island 5", a uczestniczka już zdążyła się znudzić nowym partnerem. Jurek nie zostawił na Ani suchej nitki, podkreślając, że rozumiałby jej tłumaczenia, gdyby miała 14 lat a nie 27. Uczestniczka, ku zaskoczeniu widzów zadeklarowała, że jednak Włodek jest tym właściwym, chociaż już dwa razy zakpiła z jego uczuć. Ania zdecydowanie nie budzi sympatii już nie tylko wśród widzów ale również wśród uczestników, którzy jej rozmowę z Jurkiem podsumowali słowami: - Zrobiła Ci przysługę. Wyjdzie Ci to na zdrowie :) - napisał Sidiki - No troszeczkę przesada… 😏 - dodała Iwona - Dajcie jej grochówki to może w końcu coś poczuje - napisała Kamila, która oceniła zachowanie Ani z "Love Island" również na swoim Instagramie - Włodi...