"Love Island": Beata opublikowała zdjęcie z Kamilem, fani komentują: "mama z synem"

Po zaledwie dwóch tygodniach od finału 6. edycji "Love Island", Sara poinformowała fanów, że jej związek z Kamilem to już przeszłość! Uczestniczka "Wyspy Miłości" zamieściła w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przekazała informację o rozpadzie relacji z Kamilem. Fani programu niestety przeczuwali, że związek tej dwójki może długo nie potrwać... Co dokładnie napisała Sara w swoim oświadczeniu? "Love Island 6": Sara i Kamil rozstali się Relacja Sary i Kamila w "Love Island 6" od początku była bardzo burzliwa. Pomiędzy parą często dochodziło do spięć i zgrzytów, jednak mimo to, Sarze i Kamilowi udało się zająć w finale "Love Island" 4. miejsce . Po powrocie do Polski postanowili kontynuować swój związek, jednak - jak się właśnie okazało - udało im się to tylko przez... dwa tygodnie. Sara właśnie poinformowała na swoim Instagramie, że razem z Kamiel podjęli decyzję o rozstaniu! - Kochani! Razem z Kamilem chcielibyśmy Was poinformować, że nie jesteśmy w związku. Nasze drogi niestety się rozeszły. Na pewno będziemy utrzymywać kontakt, natomiast nie udało nam się stworzyć pary. Myślę, że mamy zbyt trudne charaktery i sporo nas dzieli, dlatego w wielu sytuacjach nie potrafimy się dogadać, co zresztą było widać w programie - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Sarę. Zobacz także: "Love Island 6": Patryk i Natalia potwierdzili związek! Fani: "Powinieneś być wdzięczny Pauli" W dalszej części swojego wpisu Sara postanowiła podziękować tym, którzy wspierali i kibicowali ich relacji. Niestety, ta właśnie przeszła do historii... - Wiem, że mnóstwo ludzi w nas wierzyło i nas wspierało. Próbowaliśmy, jednak po wyjściu z willi, gdzie życie było praktycznie bezproblemowe, zamiast się do siebie zbliżyć, my się...