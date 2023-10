Związek Adama i Marty z "Love Island" nie przetrwał próby czasu. Mimo że para dotarła do finału i jeszcze niedawno dzieliła się na Instagramie wspólnymi chwilami i romantycznymi ujęciami, ostatecznie doszło do ich rozstania. Teraz finalista "Love Island" przekazał swoim fanom, jak się czuje tuż po zakończeniu związku. Jego słowa zaskakują?

Reklama

Adam z "Love Island" o samopoczuciu tuż po rozstaniu z Martą

Adam i Marta z 7. edycji "Love Island" potwierdzili swoje rozstanie kilka dni temu. Jak się okazało, to Adam zdecydował się zakończyć związek ze swoją partnerką. Jak zatem spędza czas po rozstaniu? Na InstaStories uczestnika "Love Island" można było obejrzeć relację z imprezy czy weekendowego grilla - jak do tej pory, nic nie wskazywało na to, że stan emocjonalny 27-latka jest odmienny od ostatnich tygodni.

Teraz jednak Adam Boguta zdecydował się zabrać głos i wyjawił fanom, jak się czuje. Co ciekawe, wpis został dodany na InstaStories ... o czwartej nad ranem, a uczestnik "Love Island" odniósł się też do pory publikacji i opowiedział o problemach ze snem.

- Dużo emocji = dużo twórczej weny. Z jednej strony słabo, bo przez natłok myśli w głowie nie mogę zasnąć, z drugiej strony to zawsze najbardziej płodne artystycznie momenty w moim życiu. Moja forma spowiedzi, terapii, wyrzucenia z siebie wszystkiego, co siedzi w środku - napisał Adam z "Love Island" na Instagramie.

Instagram @drummeerr

Zobacz także: "Love Island 7": Fani przewidują koniec związku Beaty i Kamila. Te zdjęcia rozwiały ich wątpliwości

Wygląda na to, że rozstanie z Martą może być dla Adama z "Love Island" przełomowym momentem, a jednocześnie inspiracją artystyczną - przypomnijmy, że finalista miłosnego show realizuje się jako producent muzyczny i DJ.

A jak po rozstaniu radzi sobie była partnerka Adama? Niedługo po zakończeniu związku Marta z "Love Island" spotkała się z innymi uczestnikami show, między innymi z Hubertem czy Jay'em. Zdradziła także, że doskonale czuje się jako singielka i optymistycznie patrzy w przyszłość.

Instagram @marta_lvlfit

Byli partnerzy i finaliści "Love Island" nie kryją, że to ze strony Adama pojawiła się inicjatywa rozstania - o jego przyczynach wprost napisała Marta.

- Nie jestem już z Adamem. Nie zakochał się i nie winię go za to. Sama tak miałam w poprzednich związkach i całkowicie rozumiem. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Życzę mu jak najlepiej - napisała Marta z "Love Island" na InstaStories.

Instagram @marta_lvlfit

Zobacz także: „Love Island 7”: Fani przewidują koniec związku Agaty i Huberta. Uczestniczka zabrała głos

Reklama

Myślicie, że już wkrótce efekty twórczości Adama Boguty po rozstaniu z Martą ujrzą światło dzienne? My trzymamy kciuki za dalsze projekty i oczywiście za samopoczucie uczestników "Love Island" po zakończeniu związku.