Pod ponad dwóch miesiącach od zakończenia siódmej edycji miłosnego show "Love Island", okazuje sie, że niektóre związki nie przetrwały próby czasu. Czy tak też się stało w przypadku Kamila i Marty? Internauci nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Sami zainteresowani dali im jednoznaczną odpowiedź. Jaką? Koniecznie sprawdźcie!

Reklama

"Love Island 7": Co ze związkiem Marty i Kamila?

Siódma edycja miłosnego show bez wątpienia była obfita w liczne relacje, które miały szanse na rozwój swojego związku także poza kamerami. Wówczas wszystkie pary, które dotarły do ścisłego finału, deklarowały prawdziwość swoich uczuć. Jednak jak to zwykle bywa, czas dał wszelkie odpowiedzi. Właśnie dlatego w ostatnim czasie wszyscy mówią o głośnym rozstaniu Adama i Marty z "Love Island 7". Co więcej, swoje rozstanie ogłosili także zwycięzcy show oraz Jagoda z Wojtkiem. Internauci podejrzewają również, że nie najlepiej dzieje się w relacji Sandry i Mateusza oraz Beaty i Kamila. Pojawia się jednak pytanie, co słychać u Kamila i Marty, którzy w programie również dotarli bardzo daleko?

mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Ania i Włodek wrócili do siebie? Razem zwrócili się do internautów

Internauci podejrzewali, że związek ten nie przetrwał próby czasu, ponieważ na profilu samych zainteresowanych już od dłuższego czasu na próżno było szukać ich wspólnych relacji. W końcu sytuację wyjaśniła Agata z "Love Island 7", która niedawno rozstała się z Hubertem. Ku zaskoczeniu fanów formatu, w miniony weekend na jej instagramowym profilu pojawiło się wspólne zdjęcie z... nadal zakochanymi uczestnikami!

- Patrzcie z kim się złapałam - napisała wyraźnie zadowolona.

Instagram @marta.kowalska

Zobacz także: Agnieszka z "Love Island 7" przeszła totalną metamorfozę. Po długich włosach nie ma nawet śladu

Okazuje się więc, że u tych uczestników "Love Island" wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ci nadal są zakochani i jak widać, wciąż spędzają ze sobą czas wolny. Na potwierdzenie tego faktu, niedługo po publikacji Agaty, wymowne zdjęcie pojawiło się także na instagramowym profilu Marty:

- Niedziela z Kamilem - napisała.

Instagram @marta.kowalska

Reklama

Zakochani nie szczędzą sobie czułości. Kibicujecie tej dwójce?

Mat. prasowe Polsat