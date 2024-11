Wielki finał "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Póki co przed kandydatami rolników wielkie wyzwanie - rodzinny grill, podczas którego bliżej poznają większą część rodziny i bliskich swoich kandydatów. W trakcie sezonu jeszcze sporo może się wydarzyć. W ostatnim wpisie na Instagramie Waldemar z poprzedniej edycji zabrał głos na temat jednej z par, a to co powiedział, nie spodobało się widzom. Zdradził tajemnicę?

Reklama

Widzowie upominają Waldemara z "Rolnik szuka żony"

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" nie pochwalają zachowania Waldemara z 10. edycji, który powiela plotki na temat zakończenia 11. edycji miłosnego show. W jednym z ostatnich wpisów zamieszczonych na Instagramie, świętując rocznicę znajomości z Dorotą napisał: "A i pozdrawiam parę, którą dostrzeżono na ryneczku w Kazimierzu, gdyż uważam, że bardzo do siebie pasują i życzę im jak najlepiej". Parą, o której w sieci pojawiają się spekulacje mają być Marcin oraz jego kandydatka Ania.

Fani "Rolnik szuka żony", którzy z zaciekawieniem śledzą odcinki nie pochwalają takiego przedwczesnego informowania o tym, jak mogły potoczyć się losy uczestników. Zdziwieni są szczególnie tym, że Waldemar zdecydował się do nich odnieść. Czy tym samym Waldemar zdradził finał "Rolnika"?

Po co spojlerujesz program i wspominasz o jednej parze z tej edycji? Milczenie jest jednak złotem - napisał jeden z internautów.

Waldemar zdecydował się odnieść do tego zarzutu.

Party.pl

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie zgadza się jednak z tym punktem widzenia i zdecydował się wytłumaczyć i przypomnieć komentującym, że to nie on jako pierwszy wspomniał o jednej z par 11. edycji:

Niczego nie spoileruje, informacje o jednej parze po raz pierwszy nie wypłynęła ode mnie tylko od jakiejś fanki programu i też nie jest to niczym potwierdzone poza jakimś gdzieś tam wpisem. Sam trzymam kciuki by tych par było więcej.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Jednak na to, jak potoczyły się losy uczestników 11. edycji trzeba będzie jeszcze poczekać. Czy Wiktoria, Agata, Rafał, Marcin i Sebastian odnajdą miłość życia w "Rolnik szuka żony"? W 10. edycji swoje życie odmienili nie tylko Waldemar i Dorota, którzy doczekali się wymarzonej córeczki Dominiki ale również Ania i Kuba, którzy w maju powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, małego Dareczka.

Niedawno we wpisie na Instagramie Waldemar wspominał: "Minął już rok od pamiętnego finału, na którym zjawiłem się z moją jedyną i właściwą wybranką. Dorotko, dziękuję Ci za ten przeszło rok, gdy jesteśmy razem. (...) Łatwo nie mieliśmy, bo wielu źle życzyło naszej relacji, nagonka na nas po emisji była olbrzymia, ale my się nie ugięliśmy przed nią, bo połączyło nas prawdziwe szczere uczucie".

Reklama

Zobacz także: Takiej awantury w "ŚOPW" jeszcze nie było, Agata pokazała prawdziwą twarz. "Ty cały czas o swojej d****"