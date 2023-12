Takiej informacji w finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" nikt się nie spodziewał! Waldemar i Dorota z „Rolnika” są razem, a ich relacja rozpoczęła się po tym, jak Ewa telefonicznie zakończyła znajomość z rolnikiem. Początek nie był łatwy, ale teraz Dorota nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa, a to dla niej jest najważniejsze. Co więcej, Waldemar podkreślił, że jego rodzice bez problemu zaakceptowali Dorotę, a ona sama chętnie przyjeżdża do niego i pomaga mu w codziennych obowiązkach w gospodarstwie.

W finale "Rolnik szuka żony" po zakończeniu burzliwej dyskusji, podczas której Waldemar i Ewa potwierdzili zakończenie swojej relacji, rolnik powiedział wprost, że nie tylko wrócił do kontaktu z Dorotą, ale także, że są już parą!

Jak Dorota opuściła gospodarstwo, to wróciliśmy do naszej relacji. Wróciliśmy do kontaktu, po zakończeniu relacji z Ewą. Ja się do niej pierwszy odezwałem. Dorota najwięcej wykazała charakteru, ciepła, empatii. Ona mi dała tą szansę i za to jestem jej bardzo wdzięczny.

powiedział wprost Waldemar.