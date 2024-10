Wygląda na to, że w kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony" będzie się działo! Wszystko za sprawą jednej z kandydatek Rafała, która już na starcie zaczęła otwarcie plotkować o innych i pozwoliła sobie nawet na uwagę odnośnie wzrostu rolnika. Internauci są oburzeni i mają nadzieję, że rolnik nie wybierze właśnie jej, ale są przekonani, że w jego gospodarstwie będzie się działo podczas pobytu dziewczyn za sprawą Anety. To ona miała największy problem z tym, że Magdalena była w związku małżeńskim i jest po rozwodzie. Fani ostro komentują zachowanie kandydatki Rafała. Głos zabrała nawet Joanna!

Fani "Rolnika" ostro o kandydatce Rafała. Będzie drama?

W każdej edycji "Rolnik szuka żony" pojawia się przynajmniej jeden uczestnik, który wzbudza ogromne kontrowersje. W 10. edycji bez wątpienia był to Waldemar, który właśnie po raz kolejny został tatą. Wiele wskazuje na to, że w 11. sezonie randkowego hitu Telewizji Polskiej emocje będzie budziła Aneta, kandydatka Rafała. Już podczas wspólnych aktywności 26-latka zajęła się plotkowaniem z pozostałymi kandydatkami, podczas gdy rolnik rozmawiał z Magdaleną. To jeszcze nie wszystko, bo Aneta zdecydowała się wprost ocenić wzrost Rafała i przyznała, że jest niski, na co przytaknęła jej kolejna uczestniczka. Rafał niczego nieświadomy zaprosił obie kobiety do swojego gospodarstwa, a trzecią kandydatką okazała się Magdalena, która w ostatnim odcinku ujawniła, że była przez 7 lat w związku małżeńskim. Aneta ten fakt skwitowała nawet ostrzej niż sam rolnik, co nie spodobało się nie tylko internautom, ale i Joannie z 8. edycji "Rolnika":

Krzywa akcja tutaj wyszła ze strony dziewczyn. Mimo wszystko fajnie, że Rafał dał szansę Magdalenie. Czekamy na rozwój sytuacji napisała wprost Joanna z 8. edycji 'Rolnik szuka żony'

O Anecie i zachowaniu pozostałych kandydatek dość ostro wypowiedzieli się internauci. Fani programu "Rolnik szuka żony" piszą w komentarzach, że dziewczyny zachowały się źle, a przodowała im właśnie Aneta, która tylko czeka, aby za plecami wbić szpilę:

Fałszywe, zawistne i zbyt pewne siebie, szczególnie blondynka Aneta

Dramat niby taka uśmiechnięta dziewczyna z uroczym głosem, a koniec końców wyszło szydło z worka

Anetka to niezła plota i już znalazła swoją psiapsi jak nie wyjdzie z za niskim chłopaczkiem to zawsze zostanie kompanka do ploteczek

Aneta to najlepszy przykład na to, że nie wygląd świadczy o człowieku. Niby uśmiechnięta a niczym żmija tylko czeka, żeby komuś wbić szpile.

screen Rolnik szuka żony

Fani "Rolnika" nie widzą problemu w tym, że Magdalena miała już męża i jest po rozwodzie. W końcu sam rolnik też ma za sobą poważną relację, która trwała przez osiem lat:

No i co z tego że miała już męża????wstyd to jak pozostałe się zachowały...I kandydat na męża...

Ale żeby tak cisnąć dziewczynę, że po rozwodzie?! Słabo.

Widzowie spodziewają się, że w kolejnych odcinkach "Rolnika" będzie się działo i spekulują, że Aneta będzie intrygować:

Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie, że będzie mieszać i jest ogólnie wredna... Ale może się mylę

Knuje. Nieszczera jest

Z niecierpliwością czekamy na kolejny odcinek!