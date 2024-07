1 z 10

Aktorzy, dziennikarze, wokaliści - każdy kiedyś zaczynał karierę w mediach i show-biznesie. Ale nie każdy wie, że wielkie gwiazdy rodziły się nie tylko w „Mam Talent, „X-Factor" czy „The Voice of Poland”, ale także w.. „5-10-15” czy „Szansie na sukces”. Niektórym pomógł udział w... „Barze”. I nie był to Krzysztof Ibisz :)



Obejrzyjcie naszą galerię gwiazd! Jak wyglądali gdy zaczynali swoją przygodę z show-biznesem m.in. Krzysztof Ibisz, Marcin Tyszka, Piotr Kraśko, Monika Brodka... Kto jeszcze? Najlepsze zostawiliśmy na koniec!

