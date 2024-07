Ewelina Lisowska wraca do programu "Taniec z Gwiazdami"! Okazuje się, że Anna Cieślak doznała bardzo poważnej kontuzji, która uniemożliwia jej dalszy udział w show! Według regulaminu do programu wraca para, która ostatnio odpadła, a więc jest to Ewelina i Tomasz! Polsat potwierdził nasze informacje:

We wtorek podczas treningu Anna Cieślak uległa poważnej kontuzji stopy, która uniemożliwia jej dalszy udział w programie. Zgodnie z formatem, jednogłośną decyzją jury i producentów show, do programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powraca para, która odpadła w ostatnim odcinku - tj. Ewelina Lisowska i Tomasz Barański.

Ewelina Lisowska wraca do Tańca z Gwiazdami!

Ewelina Lisowska poinformowała fanów, że nie będzie mogła zaśpiewać podczas dzisiejszego koncertu z Edytą Górniak w Bydgoszczy. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego odwołała występ. Okazuje się, że produkcja programu zadzwoniła do niej i poprosiła o to, aby została w Warszawie i kontynuowała treningi. Dlaczego? Z programem musi pożegnać się Anna Cieślak. Aktorka doznała poważnej kontuzji, dlatego nie może trenować dalej.

Lisowska o powrocie do TzG

Wieczorem Ewelina Lisowska zamieściła wpis na Facebooku, w którym opisała, jak ona odbiera te wydarzenia.

Można powiedzieć, że to "szczęście w nieszczęściu", bo niestety z powodu kontuzji nie zatańczy Ania Cieślak. Wiem jak trudno było jej podjąć tę decyzję, bo tak jak ja odnalazła w tańcu radość. Podziwiam ją za to jaką jest aktorką, ale przede wszystkim jakim jest człowiekiem- skromnym, kochanym, ambitnym ! Trzymam kciuki za szybki powrót do zdrowia - pisze na Facebooku.

Fani Eweliny Lisowskiej muszą być bardzo szczęśliwi. Kiedy tydzień temu okazało się, że to ona opuszcza program, byli w wielkim szoku. Gwiazda była faworytką jury, ale i dostawała najwięcej esemesów od publiczności.

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański mają tylko jeden dzień na przygotowanie choreografii do programu. Czy im się to uda?

Jeśli chodzi o mnie i Tomka... Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba! Mamy jeden dzień na nauczenie się samby i powtórzenie foxtrota- brzmi jak czyste szaleństwo! A więc jestem szalona i nigdy się nie poddaję. Zrezygnowałam dzisiaj z czegoś dla mnie bardzo ważnego. Duet z panią Edytą Górniak to wydarzenie wręcz znajdujące się w sferze marzeń i być może niestety się już nie powtórzy... Nie mogłam jednak postąpić inaczej. Tyle osób na mnie liczyło - pisze dalej Ewelina.

Poniżej cały wpis Eweliny:

Moi Drodzy,jak zapewne wiecie lub jeszcze nie- jutro będziecie mogli zobaczyć mnie i Tomka z powrotem w Tańcu z...

Ewelina Lisowska wraca do Tańca z Gwiazdami

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański zaczynają treningi od dziś