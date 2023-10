Krzysztof Ibisz jest jednym z najpopularniejszych polskich prezenterów. Mało kto pamięta, że zanim rozpoczął pracę w telewizji, był aktorem teatralnym, a nawet miał zaszczyt być posłem w Sejmie pierwszej kadencji z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa w sekcji "Małe Piwo". Do Telewizji Polskiej przyszedł w 1993 roku i popularność zyskał dzięki kultowemu teleturniejowi "Czar par", w którym występował jako niespełna 30-letni prowadzący.

Krzysztof Ibisz świętuje 58. urodziny. Tak zmieniał się przez lata

Krzysztof Ibisz urodził się 25 lutego 1965 roku w Warszawie. Do telewizji trafił na początku lat 90. i szybko zyskał uznanie jako prezenter, ale i konferansjer. Prowadził liczne festiwale i konkursy, a także wybory Miss Polonia. Po odejściu z TVP przez kilka lat związany był z telewizją TVN, gdzie prowadził kilka popularnych formatów: "Wszystko albo nic", "Zostań Gwiazdą" i Gorączkę złota", a także autorską "Ibisekcję".

W 2000 roku Krzysztof Ibisz przeszedł do Polsatu i jest z nim związany do dziś. Tu prowadził wiele programów, cieszących się olbrzymią oglądalnością: "Bar", "Dwa światy", "Awantura o kasę", "Życiowa szansa", "Rosyjska ruletka" oraz "Gra w ciemno". Już będąc gwiazdorem Polsatu w 2000 roku Krzysztof Ibisz wydał swoją książkę, zatytułowaną "Jak dobrze wyglądać po 40-tce", przy okazji której przeszedł olbrzymią metamorfozę wizualną: zyskał bardziej umięśnioną sylwetkę, a nawet odświeżył twarz. W mediach głośno było wtedy o tym, że Krzysztof Ibisz nie obawia się korzystać ze zdobyczy medycyny estetycznej i regularnie wstrzykuje sobie botoks. Po pewnym czasie prezenter postanowił, że woli się w naturalnym wydaniu, co również nie uszło uwadze mediów.

Obecnie Krzysztof Ibisz jest w związku małżeńskim z Joanną Kudzbalską, z którą zaledwie we wrześniu 2022 roku powitał synka. Dla prezentera jest to trzecie już dziecko, które podziałało na niego odmładzająco. Gwiazdor Polsatu w wielu wywiadach przekonywał, jak piękna jest rola ojca, a w rozmowie z Party.pl Krzysztof Ibisz opowiedział nawet o tym, jak czuł się podczas narodzin swoich dzieci.

Już niebawem Krzysztofa Ibisza zobaczymy w całkiem nowej roli: jako uczestnika programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia jeszcze wielu lat w show-biznesie! Tymczasem zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jak na przestrzeni lat zmieniał się Krzysztof Ibisz.

