W niedawnym wywiadzie Krzysztof Ibisz zaskoczył swoich fanów, ujawniając nieznany dotąd fakt z dzieciństwa. Prezenter wyznał, że znaczący wpływ na jego rozwój miał ksiądz Janusz Tarnowski. Duchowny, znany z pracy z młodzieżą, stosował metody wychowawcze inspirowane pedagogiką Janusza Korczaka.

Krzysztof Ibisz opowiedział o przeszłości

Krzysztof Ibisz podczas ostatniej rozmowy z "Super Expressem" opowiedział o życiu rodzinnym z dwoma maluchami. Prezenter zdradził również, kto miał duży wpływ na jego kształtowanie w dzieciństwie. Okazuje się, że tą osobą był ksiądz Tarnowski. Był on charyzmatyczny i zaangażowany w kształtowanie charakterów młodych ludzi. Jego podejście do wychowania oparte było na szacunku do dziecka jako indywidualnej jednostki, co doskonale współgrało z ideami Korczaka.

Krzysztof Ibisz wspomina, że duchowny kładł duży nacisk na samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność zarządzania własnym czasem. Ibisz podkreślił, że nauki wyniesione od księdza Tarnowskiego miały ogromny wpływ na dorosłe życie. Prezenter przyznał, że to właśnie dzięki duchownemu nauczył się doskonałej organizacji, co jest kluczowe w jego intensywnym trybie pracy.

To, czego nauczył mnie ksiądz Tarnowski, pomogło mi nie tylko w karierze, ale i w życiu osobistym. Potrafię efektywnie zarządzać czasem, co pozwala mi łączyć pracę w telewizji z obowiązkami rodzinnymi - wyznał Ibisz.

Dzięki zdobytym umiejętnościom prezenter potrafi utrzymać balans między życiem zawodowym a prywatnym, co w świecie show-biznesu bywa nie lada wyzwaniem.

To były wartości uniwersalne, które pozostają ze mną do dziś. Niezależnie od tego, co robię, zawsze pamiętam o zasadach, które wpoił mi ksiądz Tarnowski - podsumował Krzysztof Ibisz.

Jak nauki z dzieciństwa pomagają w dorosłym życiu?

Historia Krzysztofa Ibisza pokazuje, jak ważny jest wpływ odpowiednich mentorów w młodym wieku. Metody wychowawcze księdza Tarnowskiego nauczyły go dyscypliny, odpowiedzialności i umiejętności planowania – cech niezbędnych w jego zawodzie.

Prezenter przyznał, że często wraca myślami do lekcji, które wyniósł z tamtego okresu.

Jego wyznanie to nie tylko ciekawostka z życia znanej osoby, ale także dowód na to, jak wielki wpływ mogą mieć nauczyciele i wychowawcy na kształtowanie charakterów młodych ludzi.

Krzysztof Ibisz o swojej rodzinie

Krzysztof Ibisz w 1998 roku poślubił dziennikarkę Annę Zejdler. Para doczekała się syna, Maksymiliana, urodzonego w 1999 roku. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2004 roku. Następnie, w 2005 roku, Ibisz ożenił się z aktorką Anną Nowak. W 2006 roku na świat przyszedł ich syn, Vincent. To małżeństwo również zakończyło się rozwodem w 2009 roku.

W 2021 roku Krzysztof Ibisz zawarł związek małżeński z Joanną Kudzbalską, znaną z programu "Top Model". Para powitała na świecie syna Borysa w 2022 roku oraz córkę Helenę w listopadzie 2024 roku.

Obecnie prezenter stara się łączyć intensywną karierę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. W wywiadach podkreśla, że mimo licznych zobowiązań zawodowych, priorytetem jest dla niego rodzina. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym, które nabył w młodości, udaje mu się efektywnie zarządzać czasem, co pozwala na spędzanie wartościowych chwil z bliskimi.

W sumie cztery programy, ale metoda jest taka, że ograniczyłem wszystkie inne aktywności poza telewizją Polsat. W związku z tym zyskałem przestrzeń też na życie rodzinne. Jak się jednak wchodzi do domu i ma się dwójkę takich maluchów, to jest taki ładunek miłości, który te wszystkie problemy związane z niewyspaniem niweluje i jest okej - zdradził Ibisz w rozmowie z Se.

