Watykan ogłosił, że papież Franciszek w drugi dzień Świąt Wielkanocnych 2025 roku. Świat pogrążył się w żałobie, żegnając duchowego przywódcę, który przez ponad dekadę przewodził Kościołowi katolickiemu, znany z otwartości, skromności i bliskości z ludźmi. Ostatnie publiczne wystąpienia Ojca Świętego nabierają teraz szczególnego znaczenia, ukazując jego niezłomność i oddanie misji aż do ostatnich dni życia. Mamy ostatnie zdjęcia papieża przed jego odejściem, które poruszają jeszcze bardziej w kontekście tego, co się wydarzyło...

Ostatnie zdjęcia papieża Franciszka z Wielkanocy 2025 – wzruszające pożegnanie

W niedzielę, 20 kwietnia 2025 roku, papież Franciszek pojawił się na balkonie bazyliki Świętego Piotra, aby udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi. Był to wyjątkowy moment dla zgromadzonych wiernych oraz obserwatorów z całego świata, śledzących to wydarzenie za pośrednictwem mediów. Wystąpienie Ojca Świętego miało szczególną wagę, biorąc pod uwagę jego problemy zdrowotne i ograniczoną aktywność publiczną w ostatnich miesiącach.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu papież Franciszek wsiadł do papamobile i objechał plac Świętego Piotra. Wzruszające były sceny, gdy pozdrawiał tłumy wiernych, którzy zebrali się, by zobaczyć go z bliska i okazać swoje wsparcie. Jego obecność i gesty były niezwykle symboliczne, szczególnie w kontekście Wielkanocy – najważniejszego święta chrześcijańskiego.

W Wielką Sobotę z kolei papież Franciszek przybył do bazyliki na mszę Wigilii Paschalnej. Pomimo widocznego zmęczenia, zdołał pozdrowić wiernych, którzy licznie przybyli do świątyni. Kolejnego dnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, przyjął na krótkie spotkanie wiceprezydenta USA, J.D. Vance’a. Rozmowa miała charakter kurtuazyjny, jednak jej fakt podkreśla znaczenie dyplomatycznej roli papieża także w kontekście międzynarodowym.

Papież Franciszek nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb?

​Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku, o godzinie 7:35, w wieku 88 lat. Oficjalną informację o jego śmierci przekazał kardynał Farrell za pośrednictwem watykańskiego biura prasowego.

W chwili obecnej nie podano jeszcze dokładnej daty pogrzebu Ojca Świętego. Zgodnie z tradycją, papież powinien zostać pochowany między czwartym a szóstym dniem po śmierci, a oficjalny okres żałoby trwa dziewięć dni. Po zakończeniu żałoby kardynałowie zbiorą się na konklawe w celu wyboru nowego papieża.

W wywiadzie zawartym w książce „Następca” papież Franciszek wyraził życzenie, aby jego ciało nie było wystawiane na katafalku, lecz spoczywało w trumnie. Potwierdził również, że pragnie zostać pochowany w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie.

