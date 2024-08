Doda zmienia się jak kameleon, a co z jej ukochanym? Tym razem Dariusz Pachut pokazał się fanom w mocno odmienionej wersji i zebrał długą listę komplementów! Zobaczcie, jak się zmienił. Podobny do siebie?

Doda co rusz prezentuje fanom swoje nowe odsłony - sceniczne i nie tylko. Wielbiciele wokalistki przyzwyczaili się więc już do tego, że mogą podziwiać kolejne stylizacje artystki. Dopiero co Doda pochwaliła się radosnymi wieściami i zmianami, a teraz, jak się okazuje, również jej ukochany - Dariusz Pachut - pokusił się o sporą zmianę w wyglądzie.

W nowych wpisach Dariusza Pachuta na Instagramie gołym okiem widać, że mężczyzna zdecydował się na mocne cięcie włosów. Zebrał tym samym liczne komplementy, a fani stwierdzili, że wygląda zupełnie inaczej!

Fani entuzjastycznie zareagowali na przemianę, jaką przeszedł Dariusz Pachut i byli pod ogromnym wrażeniem jego nowego wydania:

Tuż po metamorfozie Dariusz Pachut pokusił się też o pewne szczere wyznanie. Jak wyznał, jego droga do wymarzonej sylwetki i kondycji była długa, ale się opłaciła:

Byłem chudy, słaby i brakowało mi pewności siebie. Wiedziałem, że muszę coś zmienić, żeby poczuć się lepiej we własnej skórze (...) Dziś, po 23 latach, patrzę w lustro i widzę nie tylko silniejsze ciało, ale i mocniejszą psychikę. Sport nauczył mnie dyscypliny, wytrwałości i pokory. Wiem, że każda kropla potu była warta wysiłku.Nie chodzi tylko o wygląd – to, co najważniejsze, to poczucie spełnienia i satysfakcji z tego, jak daleko doszedłem. Jeśli ja mogłem dokonać takiej zmiany, Ty również możesz. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Podejmij wyzwanie i zobacz, jak daleko możesz zajść

- otworzył się przed fanami Dariusz Pachut.