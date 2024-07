Ostatnio Aleksander Sikora króluje na językach, a to za sprawą przejścia do Polsatu. Prezenter z impetem wkroczył na nowe rejony, co niezwykle cieszy jego fanów. Jedno z pierwszych zajęć wymagało od niego poważnej zmiany w wyglądzie. Na pierwszy rzut oka trudno go rozpoznać, a internauci już doszukują się podobieństwa wśród gwiazd Hollywood.

Olek Sikora przeszedł metamorfozę

Po zwolnieniu z TVP Olek Sikora nie rozpaczał zbyt długo, bo stacja Polsat prędko przygarnęła go pod swoje skrzydła. W ubiegłym tygodniu mogliśmy oglądać jego wielki debiut na nowej ścieżce kariery, gdy to współprowadził galę Mister Supranational 2024. Słowom zachwytu nie było końca, a nawet plotkowano, czy Sikora wygryzie z Polsatu Krzysztofa Ibisza.

Zanim emocje zdążyły opaść, stacja ogłosiła kolejne wspaniałe wieści dotyczące prezentera - został on uczestnikiem nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". I tym razem internauci wpadli w euforię i zgodnie przyznają, że już nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Tymczasem Olek Sikora chętnie relacjonuje przygotowania do nagrań. Jak się okazało, udział w show wymusił na nim poważną metamorfozę!

Pawel Wodzynski/East News,

Do tej pory dziennikarza cechowały ciemno-brązowe loczki oraz również ciemna broda. Tej jednak musiał się właśnie pozbyć i to do zera!

Czy ta twarz nadal brzmi znajomo? To nie będzie delikatna przebieżka… Czas stanąć twarzą w twarz z ''Twoja twarz brzmi znajomo''

Internauci nie omieszkali ocenić zmiany w wyglądzie prezentera. Padły raczej słowa zachwytu, choć niektórzy dostrzegli podobieństwo Sikory do znanych twarzy Hollywood.

O, hej Ryan Gosling!

A ja widzę lekkie podobieństwo do Eminema w latach młodości!

Ooo, jaki młodzik

Wow, ale zmiana

Bez brody jakoś inaczej Pan wygląda.... ale i tak super

W kolejnym poście 34-latek zdradził nawet co nieco zza kulis, dzięki czemu mogliśmy przekonać się, że zgolenie brody rzeczywiście było konieczne. Wykonano bowiem odlew jego twarzy! Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy Olka Sikorę w pierwszej charakteryzacji w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Fot. Pawel Wodzynski/East News