Kornelia to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych uczestniczek, które poznaliśmy w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś fani chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama i ostatnio właśnie w tym miejscu Kornelia pochwaliła się swoją metamorfozą. Żona Marka Różańskiego zaszalała z makijażem, a efekt dosłownie zwalił fanów z nóg! Sami spójrzcie, na jaką zmianę postawiła Kornelia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kornelia pochwaliła się swoją metamorfozą

Kornelia i Marek są jedyną parą, która kontynuuje swoje małżeństwo po zakończeniu 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zakochani mają się świetnie i co pewien czas odzywają się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio Kornelia i Marek z "ŚOPW" ogłaszali wielkie zmiany - jak się okazało, już w ten weekend para przejdzie metamorfozy swoich fryzur, ale zanim zakochani pochwalą się efektami, Kornelia postanowiła pokazać się w odsłonie, w jakiej do tej pory nie mieliśmy okazji jej oglądać!

Kornelia ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Screen/Player.pl

Kornelia, która w programie przyznawała wprost, że niezbyt często się maluje, tym razem postanowiła zaszaleć z makijażową metamorfozą! Uczestniczka 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała się fanom w pięknym, idealnie podkreślającym jej delikatną urodę makijażu i przy okazji zapowiedziała swoim obserwatorom, że przed nią weekend pełen wrażeń.

Dziś kolejny piękny dzień i totalna niespodzianka. Zapowiada się zabiegany weekend, który spędzamy w Poznaniu i okolicach. Metamorfoza, urodziny i czas spędzony z rodziną. A Wy jakie plany macie na weekend? - napisała Kornelia

Kornelia ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Instagram/kornelia.m

Fani natychmiast ruszyli do komentowania! Internauci zasypali Kornelię lawiną komplementów i przyznają wprost - Marek to prawdziwy szczęściarz, bo ma wspaniałą i piękną żonę!

Wow, ale cudnie wyglądasz, makijaż rewelacja

Pięknie wyglądasz, jak inna osoba, mega extra

Pięknie Ci w tym makijażu! Wow

Przepiękna metamorfoza, mąż oniemieje z zachwytu nad Twoją urodą

Rewelacja, super zmiana, która podkreśla Twoja urodę. - piszą fani

A Wam, jak się podoba makijażowa metamorfoza Kornelii?

Teraz fani z niecierpliwością czekają na kolejne zmiany u uczestniczki "ŚOPW" - tym razem fryzury. Kornelia właśnie przekazała swoim obserwatorom, że jest już w salonie fryzjerskim i z pewnością już niedługo pochwali się efektami. Czekacie?