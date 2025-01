Kevin Mglej na swoich social mediach sporadycznie pokazuje kadry ze swojego życia prywatnego. Zazwyczaj na jego profilu na Instagramie pojawiają się zdjęcia z ukochaną żoną, lub pochwały odnośnie jej osiągnięć. Tym razem mężczyzna pokazał fotografię z siłowni, na której wygląda inaczej niż do niedawna.

Parę miesięcy temu Kevin Mglej wyjawił ile udało mu się zrzucić z wagi. Mąż Roksany Węgiel schudł 37 kg. Metamorfoza rozpoczęła się dwa lata temu, ale Kevin nie odpuszcza i nadal trenuje, co można dostrzec po dodawanych przez niego zdjęciach. Ostatnia fotografia dodana przez Mgleja pochodzi z siłowni. Na zdjęciu widać, że nie tylko waga u Kevina uległa zmianie, a także zmieniła się jego twarz. Kevin Mglej postanowił nieco zapuścić zarost, przez co wygląda, zdecydowanie poważniej.

Poprzez natłok obowiązków Kevin ostatnimi czasy sporo podróżował i miał przerwę od treningów, lecz jak widać, znowu wraca do gry i to w całkiem niezłym stylu. W 2022 roku waga Mgleja wynosiła 130 kg, natomiast w 2024 roku osiągnął 98 kg. Swoje postępy Kevin regularnie dokumentuje na Instagramie, gdzie niedawno podzielił się informacją o przebiegnięciu pierwszych 10 km, przygotowując się do udziału w półmaratonie w Barcelonie, planowanym na luty.

Przemiana Kevina Mgleja jest wynikiem determinacji, zmiany nawyków żywieniowych oraz intensywnych treningów. Jego zaangażowanie stanowi inspirację dla wielu osób dążących do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej.

Pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z "Pudelkiem" Kevin Mglej zdradził szczegóły dotyczące utraty wagi. Wyjawił, co było kluczowe i czego się trzymał w tym ważnym i niełatwym dla niego czasie.

To właśnie zbilansowane odżywianie jest sukcesem męża Roksany Węgiel w drodze do celu. Oczywiście treningi pełnią również kluczową rolę w życiu Kevina.

Co do treningów, to trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. W treningach wspierają mnie Wojtek Sokólski (siłownia + sztuki walki) oraz Biegowy Wariat (w treningach biegowych). Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem

- dodał Mglej.