Julia, którą mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji matrymonialnego formatu TVN-u, nie należy do osób, które relacjonują każdą sekundę swojego życia w mediach społecznościowych. Tym razem jednak gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miała powód ku temu, aby pochwalić się zdjęciem. Ten mężczyzna sprawił jej wiele radości! Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia dzieli się radością

Kiedy Julia pojawiła się w szóstej edycjo miłosnego hitu TVN-u widzowie od razu polubili naturalną blondynkę, mocno związaną ze swoją rodziną. Niestety błyskawicznie też stwierdzili, że ta wymarzonej miłości nie znajdzie w reality-show. Wszystko przez to, że uczestniczka została połączona przez ekspertów z Tomkiem, który nie ukrywał, że ta nie jest w jego typie. Pomimo usilnych prób zbudowania udanego małżeństwa, zabrakło fundamentów i chęci ze strony programowego męża. Mimo to Julia zyskała sympatię fanów oraz popularność. Fani show do dzisiaj śledzą losy uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia". A u tej sporo się dzieje!

Screen/Player.pl

Pomimo faktu, że gwiazda show nie często dzieli się z fanami swoją codziennością, ta uwielbia pokazywać ważne momenty ze swojego życia. Już ostatnio Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoim szczęściem. Wówczas lubiana gwiazda show opublikowała zdjęcie z niemowlakiem! Ale spokojnie, niczego nie przegapiliśmy - okazało się, że ta została starszą siostrą! Teraz z kolei miała kolejne powody do uśmiechu na twarzy! Jakie? Ta miała okazję poznać swojego idola na żywo. Tym okazał się raper, Quebonafide! Nie obyło się bez pamiątkowego, wspólnego zdjęcia.

Instagram @golebiowska.julka

Okazuje się, że spotkali się w pizzerii w Ciechanowie - rodzinnym mieście rapera oraz uczestniczki show!

Dzięki Quebo za zdjęcie, było miło! napisała.

Zachwyceni internauci od razu ruszyli z komentarzami:

Boże jakie ciacho - napisała jedna z fanek.

Widać, że to był ważny moment dla bohaterki show!

