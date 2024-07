Karolina Korwin Piotrowska znana ze swoich ostrych wypowiedzi na temat show-biznesu w swoim ostatnim felietonie dla magazynu "Party" zabrała głos w sprawie nagonki na Małgorzatę Rozenek. Dziennikarka przyznała, że Perfekcyjna Pani Domu nie jest jej ulubionym programem. Telewizyjne show porównała nawet do komedii w stylu Monty Pythona. Jednak Karolina stanęła w obronie koleżanki z pracy.

- Rozenek stała się ostatnio ulubioną zwierzyną łowną mediów. Zgoda, jej program nie jest intelektualną petardą, nie ma w nim dyskusji o Polsce, Bogu, kursie franka, a w rolach głównych występują ściera i ocet. Ale nie oznacza to, że Rozenek to mentalna mątwa - napisała Korwin Piotrowska. Mało tego - media wyśledziły, że ma panią, która pomaga jej w sprzątaniu, oraz opiekunkę do dzieci. Wniosek? Sama nie sprząta i nie opiekuje się synami.