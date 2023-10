W wywiadzie z Party.pl Margaret się otworzyła, poruszając z naszą reporterką dużą ilość ważnych, życiowych wątków. Jednym z nich jest wątek dotyczący jej życia prywatnego. Gwiazda opowiedziała o swoi ukochanym. Początkach związku i o tym, że ten nie należał do najłatwiejszych.

Margaret to nie tylko ceniona wokalistka, ale także artystka, która stała się inspiracją dla wielu kobiet. Wszystko przez to, że jakiś czas temu Margaret postanowiła się otworzyć na trudne tematy z przeszłości. Obecnie również otwarcie mówi o tym, że nie zawsze było łatwo. Zawsze jednak może liczyć na obecność i wsparcie drugiej osoby - swojego męża muzyka, który występuje pod pseudonimem KaCeZet. Okazuje się, że początkowo jednak Margaret i Piotr Kozieradzki musieli się mierzyć z publiczną krytyką:

- Takim sprawdzianem był taki moment, w którym media bardzo były natarczywe. Bardzo próbowano zmanipulować, że coś jest nie tak. Że ten Piotrek jest dla mnie nie taki i że ja się przy nim staczam - a że czemu ona schudła - bo to przez Piotrka. A prawda jest taka, że on był dla mnie największym wsparciem i też mi było przykro, że właśnie w takich momentach kiedy on był ze mną na sto procent, no to jeszcze dostawał, że „co Ty robisz z Margaret?" On miał dużo takich sprawdzianów, nie chce tak mówić, ale tak wyszło, no i zdał je - wyznała.