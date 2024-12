Program "Rolnik szuka żony", prowadzony przez Martę Manowską już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy przyglądają się perypetiom uczestników poszukujących miłości. Fani programu bardzo często, już po zakończeniu show, śledzą uczestników w sieci i są ciekawi, jak potoczyły się ich dalsze losy. Dużą sympatię widzów zdobyli Ania i Grzegorz z 2. edycji "Rolnika", szczególnie Ania, która dziś jest pełnoprawną influencerką. Żona Grzegorza chętnie pokazuje w sieci, jak wygląda jej codzienność, a teraz pochwaliła się świątecznymi dekoracjami w swoim domu. Musicie to zobaczyć!

Tak Ania i Grzegorz Bardowscy udekorowali dom na święta. Przebili nawet Małgorzatę Rozenek?

Anna i Grzegorz Bardowscy to najpopularniejsza para z programu "Rolnik szuka żony". Poznali się dzięki drugiej edycji show i szybko się w sobie zakochali. Dziś Bardowscy są już po ślubie, a także doczekali się dwójki dzieci Jasia i Liwii. Małżonkowie chętnie pokazują fanom, jak wygląda ich wspólne życie po programie i na bieżąco dzielą się tym, co u nich słychać. Jakiś czas temu cała rodzinka przeprowadziła się do nowiutkiego domu i pokazywali proces wykańczania poszczególnych pomieszczeń. Z racji zbliżających się świąt Ania postanowiła udekorować swoją willę, a efekt... zachwyca!

Ania Bardowska w tym roku postanowiła dość szybko ubrać okazałą choinkę i jak sama przyznała trochę ją "poniosło".

No poniosło nas z tą choinką, poniosło, ale jest piękna, ogromna. Stół mamy przesunięty z jadalni bliżej kuchni, nie jest idealnie pod lampą, ale w niczym nam to nie przeszkadza, fajnie, taki wspólny wybór. Cieszę się bardzo, naprawdę - wyznała w nowym filmie opublikowanym na YouTube.

Okazała choinka, to był jednak dopiero początek! Żona Grzegorza nie zapomniała również o udekorowaniu ich ogródka. Oprócz lampek na drzewkach Ania postawiła na wielkie gwiazdy, które stanęły przed ich domem.

Zamówiłam takie ogromne gwiazdy, one świecą(...) Na ten rok wystarczy, to i tak szaleństwo - cieszyła się Ania.

Nie tylko Ania Bardowska, postanowiła zadbać już o dekoracje świąteczne, na podobny krok zdecydowała się także Małgorzata Rozenek-Majdan. Ona również pochwaliła się w sieci, jak wyglądają jej dekoracje, a w szczególności okazała choinka, która stanęła w salonie.

Mój ulubiony czas w roku - napisała Małgosia, publikując słodki kadr w sieci.

O ile Ania Bardowska postawiła na jasne kolory bombek, tak Małgosia zdecydowała, że w tym roku na jej choince będą dominować typowo świąteczne kolory, czyli: czerwień, bordo i zieleń. Gwiazda TVN nie zapomniała również o detalach- pojawiły się girlandy, wieńce i świąteczne poduszki w kratę. Waszym zdaniem, która dekoracja wygląda lepiej? A może podoba Wam się, wystrój u obu Pań? Dajcie koniecznie znać!

