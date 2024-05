Klaudia i Valentyn z "Rolnika" chronią swoją prywatność i nieczęsto dzielą się z fanami swoją codziennością. Niedawno jednak zrobili wyjątek i podzielili się radosną nowiną, a teraz Klaudia na tej fali ogłosiła kolejne wieści. Fani zapewne oniemieją z zachwytu!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" przekazała radosne wieści

Klaudia i Valentyn poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i Klaudia zdecydowała, że to właśnie z Valentynem chciałaby się związać i od tamtej pory para jest niemalże nierozłączna. Ostatni rok był dla tej dwójki dość przełomowy, ponieważ postanowili ze sobą zamieszkać, a w grudniu ogłosili, że zostali narzeczeństwem. Na ten moment Klaudia nie zdradziła fanom, kiedy planują wziąć ślub, ale internauci zapewne czekają na te wspaniałe wieści. Niedawno Klaudia i Valentyn świętowali okrągłe, 30. urodziny mężczyzny, a już teraz kobieta pokazała wymowne zdjęcie. Zobaczcie sami!

Takie poranki to ja lubię - napisała Klaudia z Rolnika.

Wygląda na to, że to ukochany Klaudii - Valentyn postanowił zrobić niespodziankę swojej kobiecie i podarował jej piękny, złoty naszyjnik ze znanej firmy biżuteryjnej. To może być więc zaprzeczeniem wszelkim doniesieniom o rozstaniu pary z "Rolnik suka żony". Fani zapewne czekają na radosną nowinę w postaci kadrów z ich wesela lub wiadomości o powiększeniu rodziny!

Warto dodać, że nie tylko Klaudia i Valentyn rozwijają swoją relację. Kilka dni temu koledzy z programu "Rolnik szuka żony"- Ania i Kuba zostali rodzicami małego Dariusza.

