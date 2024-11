Joanna z "Rolnik szuka żony" po tym, jak razem z Kamilem zdecydowali się kontynuować swoją relację po programie, przeprowadziła się do gospodarstwa rolnika i zamieszkała razem z jego rodzicami. Jakiś czas temu uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej mówiła wprost o tym, że dobrze dogaduje się z rodzicami Kamila, ale mimo wszystko marzą o własnym domu. Do tej pory Joanna z "Rolnika" mówiła wprost, że są to dość odległe plany na przyszłość, a teraz okazuje się, że stają się coraz bliższe.... Joanna podczas Q&A na Instagramie zdradziła co nieco na ten temat....

Joanna z "Rolnik szuka żony" przekazała nowinę

W 8. edycji "Rolnik szuka żony" to Joanna i Kamil zostali najpopularniejszą parą, która zyskała ogromną sympatię widzów. W tej edycji udział wzięli jeszcze m.in. Kamila, Stanisław i Elżbieta. Ta trójka uczestników nadal szuka swoich drugich połówek, a tymczasem Joasia i Kamil są już małżeństwem i wspólnie wychowują 2-letnią córeczkę Antoninę. Dziewczynka niedawno świętowała swoje urodziny i z tej okazji mogła liczyć na wyjątkowego gościa, a Joannę i jej rodzinę odwiedziła jej mama, która mieszka ponad 600 kilometrów od córki. Prywatnie żona Kamila nie ukrywa, że poszukuje pracy, bo z poprzednią była zmuszona się rozstać, a obecnie poświęca czas córce i spełnia się też w roli influencerki, a jej obserwatorki uwielbiają jej relacje. Teraz Joasia z "Rolnika" odpowiedziała na kilka pytań od internautek i zdradziła którym uczestnikom z 11. edycji kibicuje najmocniej, a przy okazji poinformowała, że być może w przyszłym roku czeka ich wielka rewolucja i być może zaczną temat budowy domu:

Jak dobrze pójdzie to może w przyszłym roku zaczniemy działać w tym kierunku. wyznała Joanna z 'Rolnik szuka żony'

Program "Rolnik szuka żony" udowadnia, że w randkowym show można znaleźć miłość, a wyniki hitu Telewizji Polskiej są imponujące. Od 11. edycji rolnicy zgłaszają się do programu, szukając swojej drugiej połówki i okazuje się, że praktycznie nie było edycji, w której nie powstałaby para. Niektóre z nich cieszą się wyjątkową sympatią widzów, a wśród nich są m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy, Agnieszka i Robert Filochowscy, Joasia i Kamil czy Małgosia i Paweł, ci ostatni niedawno ogłosili radosną nowinę i poinformowali, że wkrótce po raz trzeci zostaną rodzicami. Takimi wynikami nie może pochwalić się żaden inny program randkowy i nic dziwnego, ze powstają kolejne edycje.

Spodziewaliście się, że Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" będą chcieli zbudować swój wymarzony dom? Do tej pory było głośno o domu Anny Bardowskiej, który początkowo wzbudzał ogromne kontrowersje. Joasia też zdecyduje się relacjonować postępy w budowie w mediach społecznościowych?