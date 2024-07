Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem! Była uczestniczka randkowego hitu TVP z samego rana nagrała krótką relację na InstaStories i przekazała wspaniałe wieści. Marta Paszkin nie ukrywała ogromnych emocji i wzruszenia. Żona Pawła Bodziannego czekała na ten dzień!

Program "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par, które dzięki udziałowi w hicie TVP nie tylko odnalazły wielką miłość, ale również zdobyły ogromną popularność i sympatię. Marta Paszkin wystąpiła w siódmej edycji programu i walczyła o serce Pawła Bodziannego. Dziś wiemy już, że ich historia zakończyła się szczęśliwie, a zakochani po jakimś czasie stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki dzieci. Fani ich uwielbiają i chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Marta Paszkin z "Rolnika" przekazała wspaniałe wieści i zdradziła, że jej młodsza córeczka skończyła już pięć miesięcy. Teraz Marta znowu ma powody do radości, ale tym razem chodzi o jej starszą pociechę, Stefanię!

Stefania jest owocem poprzedniego związku Marty Paszkin. Stefania w tym roku przystąpiła do komunii świętej, a na uroczystości nie zabrakło jej taty. Marta z "Rolnik szuka żony" początkowo ukrywała wizerunek najstarszego dziecka, ale jakiś czas temu to się zmieniło i dziś chętnie pokazuje kadry ze Stefanią. Teraz okazuje się, że ostatnie dni dziewczynka spędziła na swoich pierwszych koloniach. Stefania wróciła już do domu, a Marta nie ukrywała ogromnych emocji z tym związanych.

Idziemy z Czarką po Stefanię, odebrać ją z kolonii. Już zaraz będzie! cieszyła się Marta Paszkin.

Marta z samego rana ogłosiła, że jej córka wraca do domu. Szczęśliwa mama nie ukrywała wzruszenia i radości.

Oglądaliście siódmą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Marty i Pawła i dziś obserwujecie ich na Instagramie?

