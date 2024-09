Asia i Kamil wzięli udział w 8.edycji show "Rolnik szuka żony" i dziś tworzą małżeństwo, a także wychowują córeczkę Tosię. Para jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się tam swoją codziennością. Z samego rana Asia zwróciła się do fanów i przekazała im nie lada nowinę.

Wielka radość u Asi i Kamila z "Rolnika"

Kamil Oscypowicz poznał się z Asią w bardzo niestandardowy sposób. Mężczyzna zgłosił się do miłosnego show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony", by pomóc swojemu przeznaczeniu i znaleźć ukochaną. Młody rolnik długo nie ukrywał, że wśród kandydatek, które zaprosił na swoje gospodarstwo, znalazł tę jedyną i szybko odesłał pozostałe panie do domu, by zostać sam na sam z Asią. W finałowym odcinku "Rolnika" Kamil oświadczył się Asi, na oczach zaskoczonej Marty Manowskiej, a jego ukochana bez wahania powiedziała "tak". Niedługo później zakochani przekazali, że spodziewają się dziecka i na świat przyszła ich córeczka Tosia.

Asia i Kamil postanowili również sformalizować swój związek. Rok temu stanęli na ślubnym kobiercu, gdzie przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Teraz Asia odezwała się do fanów i przekazała radosną nowinę.

Dla Asi i Kamila z "Rolnika" 9 września już na zawsze pozostanie w pamięci - to dokładnie wtedy stali się małżeństwem. Para właśnie dziś świętuje pierwszą rocznicę ślubu!

Minął rok od tego pięknego dnia. Czas mija nieubłaganie, a nasza miłość jest z dnia na dzień jeszcze mocniejsza - przyznała Asia, publikując w rocznice słodki film.

Pod nagraniem od razu posypały się życzenia od fanów.

Wszystkiego najlepszego kochani

Wszystkiego Najwspanialszego Dużo Zdrówka i Miłości na kolejne lata w szczęściu i radosci

Najpiękniejsza rolnikowa rodzinka. Jesteście niesamowici, dużo siły i miłości

Wszystkiego najlepszego na kolejne wspólne lata. Jesteście cudowną rodzinką

My również życzymy Asi i Kamilowi wszystkiego, co najlepsze! Spodziewaliście się, że to już rok od ich ślubu?

