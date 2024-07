Tomasz Oświeciński, uczestnik programu "Agent", gra w filmach, a ostatnio też w serialu „M jak Miłość” serialowego Andrzejka. Ale Tomasz nie jest zawodowym aktorem. Przede wszystkim jest trenerem personalnym i trenuje gwiazdy. Teraz sprawdzi się na planie programu „Agent”.

Jak to się stało, że trafił do gwiazdorskiego grona?

Tomasz Oświeciński jest związany ze sportem od 20 lat. W ten sposób trafił do świata gwiazd, bo trenował je do ważnych ról - np. Tomasza Kota czy Olgę Bołądź, która przygotowywała się do roli w filmie Patryka Vegi „Służby specjalne”! Trenuje też zwykłe osoby... I niezależnie od tego czy jego podopiecznym jest gwiazda czy nie, na treningu często słyszy: „nienawidzę cię, nie dzwoń do mnie więcej” pod swoim adresem.

Jak trafił do filmu? Tomasz Oświeciński pracował też jako ochroniarz w jednej z dyskotek, gdzie stał na bramce. Tam został zauważony.

Kiedyś, gdy byłem w dyskotece na bramce, ktoś do mnie podszedł i zapytał – czy mógłbyś u mnie zagrać gangstera? Zawsze niestety porywam, wymuszam, takie rzeczy mam do zagrania – śmieje się Oświeciński.

Uczestnik Agenta przyznaje, że ludzie nie biorą go poważnie oceniając po wyglądzie...

Jaki kark, pewnie iloraz inteligencji 36, nie potrafi obrać banana przed zjedzeniem – cytuje Oświeciński opinie, z jakimi się spotyka.

Od jakiegoś czasu gra w „M jak Miłość” Andrzejka - sportowca, który wygląda na groźnego, ale jest mężczyzną o gołębim sercu. Dlaczego jest tak lubiany? Bo Andrzejek jest dobry, czuły, cierpliwy dla Marzenki, inteligentny - to zaprzeczenie stereotypu o mięśniaku! Tyle, że skoro już mięśnie ma - to gdy jest taka potrzeba i trzeba stanąć w obronie przyjaciół - nie waha się ich użyć. Aktualnie to jedna z ulubionych postaci w serialu.

Oświeciński wystąpi też w najnowszej komedii romantycznej "7 rzeczy, jakich nie wiecie o facetach", która wchodzi w lutym do kin.

Czy Tomasz Oświeciński podbije serca widzów w programie „Agent” sprawdzimy już 23 lutego, tuż po pierwszym odcinku o godzinie 21.30. Tomasz będzie realizował zadania tak samo jak Antek Królikowski, Monika Mrozowska czy Macademian Girl i inni uczestnicy show, by zdobyć pieniądze i zdemaskować tytułowego "Agenta. Myślicie, że może on jest agentem? :)

Tomasz Oświeciński w serialu M jak Miłość występuje w wątku Mikołaja Roznerskiego i Kasi Cichopek.

Tomasz Oświeciński niedawno wystąpił w filmie "Pitbull" obok Bogusława Lindy.

Tomasz Oświeciński i reszta uczestników programu Agent na planie w RPA.