Od momentu ujawnienia informacji o rozstaniu, Sylwia i Akop Szostakowie są na medialnym świeczniku. Jak się okazuje, nie tylko medialny świat interesuje się okolicznościami zakończenia ich związku, ale także osoby z ich bliższego i dalszego otoczenia. Sylwia Szostak postanowiła zareagować na szerzące się wokół całej sprawy plotki i wystosowała na swoim Instagramie oświadczenie.

Sylwia i Akop Szostakowie poinformowali o rozstaniu pod koniec marca 2024 roku. Wiadomość ta mocno zasmuciła fanów tej dwójki, ponieważ śledząc ich social media nic nie wskazywało na to, że Sylwia i Akop nagle ogłoszą rozstanie. Od tamtej pory nie brakuje plotek i domysłów na temat okoliczności zakończenia trwającego przez 10 lat małżeństwa Szostaków. Jak się właśnie okazało, plotkują nie tylko internauci, ale również osoby z otoczenia byłej już pary. Z tego też względu Sylwia Szostak postanowiła w końcu zareagować!

Sylwia Szostak właśnie zabrała głos w tej sprawie na swoim Instagramie. Opublikowała oświadczenie i podzieliła się gorzką refleksją na temat wydarzeń, które mają miejsce po jej rozstaniu z Akopem.

W dalszej części swojego oświadczenia Sylwia Szostak stanowczo podkreśliła, że nie żałuje swoich wyborów, tym samym nawiązując (?) do rozstania z Akopem.

I na koniec. Jeśli ktoś myśli, że jest mi wstyd za moje wybory, to was zawiodę. Nie jest. Jestem człowiekiem jak każdy z was i zawsze żyłam po swojemu. Nie mam parcia na akceptację, ale zapewniam was, że pod pozorami delikatnej, wrażliwej kobiety, kryje się doje*ana zbroja.

- przyznała wprost Szostak