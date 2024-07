Co o karierze Margaret myśli Karolina Korwin-Piotrowska i Maja Sablewska? Panie dyskutowały w "Maglu towarzyskim" o piosenkarce. Co powiedziały we fragmentach, których nie zobaczycie w telewizji? Dziennikarka skrytykowała ostatnie decyzje Margaret, stylistka zaś stanęła w obronie piosenkarki. Która z nich ma rację?

Margaret - artystka czy celebrytka?

Karolina Korwin Piotrowska była zachwycona Margaret na początku jej kariery. Wróżyła jej światowy sukces, doceniła talent i ambicję. W ostatnim czasie prowadząca "Magiel towarzyski" zauważyła, że coraz częściej o Margaret mówi się w kontekście ubrań i imprez, niż muzyki:

Mam dziewczynę, z którą ja mam coraz większy problem. To jest dziewczyna, która staje się niewolnicą swojego wizerunku. Tu się już nikt o muzykę nie pyta. To nie jest lansowanie jakichś fajnych trendów, to jest bycie w niewoli firm, które ją sponsorują. A ona kiedyś wyciągała rzeczy od młodych projektantów, chciało jej się szukać, szperać, a dziś zrobiła kolekcję t-shirtów i jest podejrzewana przez plagiat. A ona naprawdę jest fajna! - skwitowała Karolina

Maja Sablewska uważa nieco inaczej. Docenia talent Margaret, wie, że jest świetną piosenkarką, ale twierdzi, że w tym momencie potrzebuje dobrego agenta, który odpowie za jej wizerunek. Margaret powinna zająć się tylko nagrywaniem muzyki:

Jeśli dziewczyna, która osiąga sukces muzyką, odwagą, która reprezentowała w swoich teledyskach, to teraz czas sobie powiedzieć stop, zastanawiamy się jak się utrzymać, a nie bierzemy wszystkiego po kolei. Jej wizerunek jest dziwny, inny, kontrowersyjny, ale nie w formie pokazywania za dużo, ale pokazywania czegoś innego. Wydaje mi się, że trochę z nią tak jest, że ona najpierw była cool, a teraz chce być glamour. Ona musi się zastanowić gdzie chce być za 3 lata. Brakuje jej osoby, która powie: mniej, znaczy więcej. Ona powinna mieć sztab ludzi, który zajmuje się wizerunkiem. Od niej powinno się wymagać tylko, żeby nagrywała nowe piosenki.

Która z nich ma rację? Zobaczcie całą rozmowę.

Margaret - ikona stylu, celebrytka czy piosenkarka?