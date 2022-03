Anna Mucha pokazała zdjęcie nowe ze spotkania z Kubą Wojewódzkim! Kilka lat temu Anna Mucha i Kuba Wojewódzki tworzyli jedną z najpopularniejszych par polskiego show- biznesu. Aktorka i dziennikarz poznali się w 2002 roku. Gwiazdor TVN w swojej książce pt. "Kuba Wojewódzki. Nieautoryzowana autobiografia" po latach przyznał, że zakochał się w Ani od pierwszego spojrzenia. Podobno mężczyźnie wystarczy zaledwie 8,2 sekundy, żeby zakochać się w kobiecie. Tego dnia szedłem na rekord życia - Kuba Wojewódzki zdradził w swojej książce. Ale związek Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego nie przetrwał próby czasu. Para po kilku latach zakończyła swój związek. Teraz aktorka i dziennikarz znów się spotkali! W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Anna Mucha spotkała się z Kubą Wojewódzkim O tym, że Kuba Wojewódzki zaproponował swojej byłej partnerce spotkanie dowiedzieliśmy się od samej Anny Muchy. Aktorka podczas relacji na InstaStories zdradziła bowiem, że zadzwonił do niej jej były! Kochani jest sprawa, zadzwonił do mnie były i poprosił o spotkanie. Mam iść na to spotkanie? - pytała Anna Mucha. Aktorka zorganizowała nawet sondę, w której fani mogli zdecydować, czy powinna spotkać się z byłym partnerem. Wygląda na to, że większa część internautów chciała, żeby Anna Mucha zgodziła się na spotkanie ponieważ już kilka godzin później w sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Ani i Kuby! Uprzedzając komentarze typu "stara miłość nie rdzewieje" aktorka napisała pod fotką, żeby w ich przypadku nie używać określenia "stara". także tak... ps. i proszę przy nas nie używać określenia "stara" bo są rzeczy które po prostu nie rdzewieją - napisała...