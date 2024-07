Natalia Gulkowska zrezygnowała z udziału w Top Model w ostatnim odcinku, ratując w ten sposób Magdę Stępień, która decyzją jurorów powinna opuścić show. Modelka tłumaczyła, że reality-show nie jest dla niej. Nie mogła sobie poradzić z ciągłą krytyką. Chciała też jak najszybciej wrócić do syna.

Decyzja Natalii została różnie przyjęta przez innych uczestników. My postanowiliśmy zapytać o komentarz Karolinę Gilon, która przyjaźniła się z Natalią. Modelka jest zaskoczona zachowaniem Magdy, która nawet nie podziękowała Gulkowskiej. Uważa, że nie powinna zostać w programie, skoro została uznana za najsłabszą:

Natalia Gulkowska to jest bardzo bliską mi osobą. Prowadziłam ją za rączkę, jak siostrę, i to dosłownie. Ona do mnie podeszła na panelu i powiedziała: „Karolina, chce odejść”. Ona miała tego dość. Tęsknota za synem... To nie było tak, że ona oddaje honorowo miejsce Magdzie. To nie były przyjaciółki. Stwierdziła, że woli, żeby była Magda na jej miejscu, bo jej bardziej zależy. Z tym, że Magda jej nawet nie podziękowała, to było przykre. Nie wiem, co bym zrobiła na miejscu Natalii, gdyby padała na mnie taka krytyka, ale wiem, co bym zrobiła na miejscu Magdy. Ja na miejscu Magdy nie zostałabym w tym programie. Bo kiedy ktoś mi mówi, że odpadasz, poczułabym się jako najgorsza. Więc honor by mi ne pozwolił zostać w tym programie.