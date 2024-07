Natalia Gulkowska zrezygnowała z udziału w "Top Model", ratując w ten sposób inną uczestniczkę, Magdę Stępień, która według jurorów powinna odpaść z show. Historia zatoczyła koło - tydzień temu to Michał Piróg uratował Natalię przed wyrzuceniem z show.

Jak swoją decyzję komentuje Natalia? Na Facebooku uczestniczka Top Model napisała, że nie każdy się czuje dobrze w programie typu reality-show. Na pewno jednak nie zrezygnuje z modelingu:

Ufff. Emocji, ze hej ???? duża cześć z Was jest na pewno rozgoryczona moją decyzja, inna ją szanuje, sa tez pewnie i tacy którym przykro, a kolejna jest właśnie w drodze na imprezę celebrującą koniec mojego udziału w programie- a każdej z tych grup z osobna bardzo dziękuje za wspólne emocje przy programie Top Model- programie, który mimo wszystko dał mi bardzo wiele, pomógł na każdej płaszczyźnie rozwoju osobistego, a dzięki któremu ten pierwszy krok w świat modelingu zrobiłam z pełną parą. Nie zmarnuję tego, tak jak pisałam przy okazji poprzedniego, zeszłotygodniowego komentarza. Nie dla każdego jest reality show, nie dla każdego tez modeling - przy tym drugim mam zamiar pozostać na dłużej ???? pozostaje mi spróbować Was przekonać, ze program jest programem - rządzi się swoimi prawami a także zachęcić Was do wspólnego kibicowania pozostałym uczestnikom