Karolina Gilon zyskała popularność zaraz po emisji 5. edycji programu "Top Model". Jej kariera poszybowała w górę w bardzo szybkim tempie i tak w roku 2019 została prowadzącą "Love Island", którą jest aż do teraz. Wraz z biegiem lat Karolina Gilon przechodziła przez różne kolory włosów, a także zmieniała się jej sylwetka. Zobaczcie, jak wyglądała wcześniej!

Karolinę Gilon widzowie poznali podczas nagrań do "Top Model", w którym zajęła ostatecznie 4. miejsce. Celebrytka zaprezentowała się wtedy w blond włosach o średniej długości. Już wtedy na jej ciele gościły tatuaże, a zbiegiem lat przybywało ich jeszcze więcej. Karolina Gilon była przez większość czasu była wierna jasnej tonacji swoich włosów, które zmieniały długość w zależności od upodobania Karoliny w danym momencie.

Ogromną zmianę widzowie mogli zauważyć w 2023 roku, kiedy to Karolina Gilon nie dość, że zmieniła dotychczasowy kolor włosów, to jeszcze można było zauważyć zmianę jej figury. Prowadząca "Love Island" w krótkim czasie schudła aż 15 kg, a jej włosy zmieniły kolor na brązowy.

Dużo bardziej o siebie dbam. Bardzo dużo trenuję z moją trenerką Gosią, to jeszcze też zdrowo się bardzo odżywiam, suplementuję, dbam w życiu o taki balans

Mało osób wie, że kilka lat temu Karolina przeszła operację biustu. Jednak wbrew obecnej modzie na powiększanie piersi, celebrytka je zmniejszyła. Okazuje się, że jej zdaniem naturalny biust był zbyt duży i obciążał jej kręgosłup. Zrobiła to ze względów zdrowotnych, jak i wizualnych, ponieważ jak sama mówiła często, miała problem, aby dobrać odpowiedni strój:

Miałam tak duże piersi, że cały czas chodziłam zgarbiona, a do tego ciężko było mi się odpowiednio ubrać. Nie czułam się komfortowo z własnym biustem i postanowiłam coś z tym zrobić. Wydałam na ten zabieg 12 tysięcy złotych

Karolina Gilon mówiła wówczas, że nie żałuje podjętej decyzji, a nawet mówi, że wygląda dzięki temu szczuplej, co jej się bardzo podoba.

Ja zmniejszyłam biust ze względów zdrowotnych, ponieważ był naprawdę bardzo duży i obciążał mój kręgosłup. Jeśli chodzi o sport, to nawet nie mogłabym trenować z tymi piersiami, to było naprawdę uciążliwe. Cieszę się, że są mniejsze, jestem swobodniejsza, dużo szczuplejsza, nie bolą mnie plecy, przestałam się garbić. To była bardzo dobra decyzja

zdradziła w rozmowie z Faktem.