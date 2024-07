Za nami dziewiąty odcinek "Top Model"! Z programem pożegnała się Natalia Gulkowska. Choć decyzją jury z programem powinna pożegnać się Magda Stępień, Natalia zadecydowała, że to ona opuści show, ratując koleżankę! Co ciekawe, tydzień temu to ona została uratowana przez Michała Piróga.

Przeczytajcie naszą relację z odcinka!

Top Model - odcinek 9. Maffashion nagrodziła Karoliną Gilon!

Michał Piróg na początku programu przedstawił gościa specjalnego show - Maffashion! Uczestnicy musieli wykonać krótki filmik reklamowy - kampanię wylosowanego produktu m.in. kosmetyków, bielizny czy wody. Mieli na to tylko 20 minut! Wielkim wsparciem dla uczestników był Samuel, który doradzał wszystkim uczestnikom, podrzucając pomysły i slogany.

Według Maffashion i Michała najlepsza okazała się Karolina Gilon, która stworzyła poruszającą kampanię na rzecz ochrony zwierząt. Jej filmik wyląduje na wszystkich kanałach społecznościowych blogerki!

Andre w reklamie kosmetyków

Top Model na wodzie!

Kolejnym zadaniem uczestników "Top Model" była pozowanie na wakeboardzie - desce ciągniętej po wodzie przez łódź albo wyciąg. Każdy z nich miał na to 10 minut.

Najlepiej poradziła sobie Karolina Pisarek!

Karolina Pisarek wygrała zadanie w Top Model

Finałowa sesja i spotkanie z rodzicami

Tuż przed finałową sesją Michał Piróg miał dla wszystkich wielką niespodziankę. W domu uczestników Top Model pojawili się ich najbliżsi, z którymi pozowali na zdjęciach, odtwarzając stare fotografie z ich dzieciństwa!

W tym zadaniu modelom pomogła Paulina Młynarska. Dziennikarka starała się przypomnieć im najmilsze wspomnienia z domu rodzinnego.

Andre zapozował ze swoją mamą, zaś Samuel z siostrą, Esterą. Łączy ich silna więź:

Razem obchodzimy urodziny, razem płaczemy, razem się śmiejmy, świętujemy swoje sukcesy i porażki - mówiła Estera.

Kamila z mamą podczas zdjęcia:

Radek Pestka zapozował ze swoją siostrą bliźniaczką!

Dużo problemów z fotografią miała Natalia Gulowska, która nie chciała uśmiechnąć się do fotografa na prośbę Pauliny:

To nie jest tak, że Ty udajesz cichą i biedną, a Ty tak naprawdę jesteś silną kobietą? - pytała dziennikarka.

Top Model - czas na decyzję jurorów!

Podczas panelu jurorzy dyskutowali nad zdjęciami uczestników. Dla Magdaleny Stępień był to trudny dzień. Rodzinna sesja przypomniała jej przykre dzieciństwo bez ojca. Nie zabrakło więc łez i wielkich emocji. Już podczas dyskusji Marcin Tyszka orzekł, że pożegnamy Natalię Gulkowską.

Ja byłem za tym, żeby ona odpadła tydzień temu, i dziś wiem, że to była dobra decyzja - mówił fotograf

W zeszłym tygodniu Natalia została uratowana przez Michała Piróga.

Joanna Krupa przedstawia decyzję jurorów. Odcinek wygrał... Radek Pestka! Następnie Samuel, Jakob, Andre, Karolina Gilon, Kamila oraz Karolina.

Wśród zagrożonych osób były Natalia i Magdalena. Decyzją jurorów z programem miała pożegnać się Magdalena Stępień! Ale wtedy Natalia Gulkowska zaproponowała zmianę i to ona odeszła z programu!

Odeszłam, bo uważałam, że to jest słuszne. Ale to na pewno nie koniec mojej historii z modelingiem! - mówiła Natalia

Natalia wraca więc do syna!

Natalia Gulkowska odpadła z Top Model!