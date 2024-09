Julia Żugaj od kilku tygodni prężnie rozwija swoje umiejętności taneczne. Póki co wychodzi jej to naprawdę dobrze, ponieważ jest jedną z faworytek do wygrania całego programu "Taniec z Gwiazdami". Ku jej zaskoczeniu Iwona Pavlović, której "boi się" niemalże każdy uczestnik show przyznaje jej naprawdę świetne punkty. Kim jest Iwona Pavlović dla Julii Żugaj? Jej odpowiedź zaskakuje.

Julia Żugaj szczerze o Iwonie Pavlović

Julia Żugaj ma za sobą rzeszę fanów, którzy powodują, że influencerka jest nadal w programie "Taniec z Gwiazdami", a co więcej- ma szansę wygrać 15. edycję show! Nie dość, że może liczyć na głosy swoich Żugajek to jeszcze naprawdę doskonale radzi sobie tanecznie. W ostatnim odcinku Iwona Pavlović oceniła ją na "szóstkę", co może nie było idealnym wynikiem, ale za to została obdarzona ciepłem Czarnej Mamby, która wstała i przytuliła się do Julii Żugaj. Teraz w rozmowie z naszym reporterem Julia postanowiła podsumować Iwonę Pavlović:

Mam takie odczucie, jakbym wróciła do szkoły i to jest taka nauczycielka matematyki. Ona jest zawsze poważna, czujesz do niej szacunek(...) Ja lubię jak jest takie wyraźne zaznaczenie ról- Ty jesteś uczeń, Ty jesteś nauczyciel, Ty jesteś uczestnik, ja jestem sędzia - powiedziała wprost Julia Żugaj.

A co, Julia Żugaj sądzi o tej magicznej "szóstce" od Iwony Pavlović? Zobaczcie, cały materiał, aby dowiedzieć się więcej.

