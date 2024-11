Co łączy piękną Julię Żugaj i przystojnego Wojciecha Kucinę? To pytanie już od kilku tygodni zadawali sobie chyba wszyscy fani "Tańca z Gwiazdami" i popularnej influencerki. Po tym, jak młoda gwiazda ogłosiła rozstanie z narzeczonym, internauci zaczęli zastanawiać się, czy Julię i Wojtka połączyło coś więcej niż tylko wspólna przygoda w show Polsatu. Julia Żugaj w finale "Tańca z Gwiazdami" przerwała milczenie i ujawniła prawdę o swojej relacji z Wojciechem Kuciną.

Reklama

Julia Żugaj nagle zaczęła mówić o relacji z Wojciechem Kuciną

Wielki finał piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W niedzielny wieczór na parkiecie wielkiego hitu Polsatu zrobiło się naprawdę gorąco, a wszystkie pary dawały z siebie wszystko żeby zachwycić jurorów, publiczność i widzów. Jedną z finalistek programu była Julia Żugaj, która w ostatnim odcinku wyznała, co łączy ją z Wojciechem Kuciną. Od kilku tygodni wszyscy zastanawiali się, co łączy piękną influencerkę i jej tanecznego partnera, a teraz Julia zaskoczyła szczerym wyznaniem. Tuż przed ostatnim występem pary widzowie zobaczyli krótki film, w którym Julia Żugaj zwróciła się do tancerza.

Dopełniłeś moje życie i dużo mnie nauczyłeś już nie mówiąc o tańcu, ale tak życiowo wyznała Julia.

Moja relacja z Wojtkiem zdecydowanie wyszła poza salę taneczną i zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest jednym z moich najlepszych przyjaciół w tym momencie. dodała przed kamerą.

Paweł Wrzecion/AKPA

Warto wspomnieć, że Julia Żugaj przed finałem "Tańca z Gwiazdami" pokazała nagranie z Wojciechem Kuciną i pokazała, jakie tatuaże zrobili sobie tatuaże. Para będzie miała piękną pamiątkę po swojej przygodzie w programie Polsatu.

Jak już wiemy Julia Żugaj i Wojciech Kucina zajęli wysokie drugie miejsce w piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", a po ich pierwszym finałowym występie i braku "10" od Tomasza Wygody publiczność zaczęła głośno krzyczeć. Fani pary po ogłoszeniu wyników nie ukrywają żalu, że ich faworyci nie wygrali.

W naszym sercach wygrałaś!!!

Gratulacje Julia i Wojtek byliście najlepsi

Dla mnie i tak wygraliście byliście dla nie top 1 komentują fani pary.

Reklama

Kibicowaliście Julii i Wojtkowi w finale "Tańca z Gwiazdami"?