Nadchodząca jesień zapowiada się w kontekście ramówki niezwykle atrakcyjnie, a to wszystko za sprawą nowych edycji popularnych programów, które dla widzów szykują poszczególne stacje. Na szklanym ekranie zobaczymy m.in. kolejną odsłonę "Rolnik szuka żony" czy "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo już, to zatańczy w hitowym show Polsatu, a pierwsze treningi już ruszyły. Czy Julia Żugaj może liczyć na taryfę ulgową? Nowe zdjęcia wskazują na to, że ma za sobą naprawdę pokaźne grono wiernych fanów!

Reklama

Julia Żugaj po treningu do "TzG" mogła liczyć na wsparcie wiernych fanek

O tym, że Julia Żugaj dołączy do grona gwiazd w "Tańcu z Gwiazdami" spekulowano już od jakiegoś czasu, jednak dopiero niedawno stało się jasne, że 24-latka powalczy o Kryształową Kulę u boku Wojciecha Kuciny, który również zadebiutuje w tanecznym show. Para rozpoczęła już intensywne treningi, bo do pierwszego odcinka pozostało już naprawdę niewiele czasu, a wszystkim parom zależy na tym, by od samego początku zaprezentować się na parkiecie jak najlepiej.

Tymczasem czujni paparazzi przyłapali Julię Żugaj po treningu do "Tańca z Gwiazdami". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że przed budynkiem na gwiazdę czekało ... grono wiernych fanów! Jak zareagowała Julia? Zobaczcie naszą galerię zdjęć, by się o tym przekonać!

Reklama

Zobacz także: Poznaliśmy nową parę „Tańca z Gwiazdami”. To z nim zatańczy Julia Żugaj