Joanna Koroniewska pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN. Aktorka znana z "M jak miłość" niedawno dostała własny program, więc jej obecność na ściance nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Zobaczcie sami, jak prezentowała się na ściance. Ciężko oderwać od niej wzrok!

Plejada gwiazd pojawiła się na jesiennej ramówce stacji TVN. Tym razem wydarzenie odbyło się w Sopocie, gdzie aktualnie trwa jeden z największych festiwali muzycznych -Top of the Top Sopot Festival. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Julia Wieniawa, Agnieszka Woźniak-Starak, a także nie mogło zabraknąć Joanny Koroniewskiej. Aktorka pojawiła się na ściance w półprzezroczystej koronkowej sukience i w koczku z gładko zaczesanymi włosami. Zresztą zobaczcie sami, jak prezentowała się nowa gwiazda TVN!

Największe stacje telewizyjne w Polsce dwoją się i troją, aby przyciągnąć jak największą liczbę widzów. Po wielkich zmianach, jakie zaszły w Telewizji Polskiej i Polsacie, również stacja TVN postawiła nieco odświeżyć swój skład. Już jakiś czas temu pojawiła się oficjalna informacja, że to właśnie Joanna Koroniewska zasili szeregi stacji i poprowadzi program o remontach. Nowy format, którego aktorka została prowadzącą, będzie nosił nazwę "Zróbmy sobie dom".

Aż mam ciarki. (...) Ten projekt jest wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to jest prawdziwe reality show. (...) Druga rzecz - to mnie najbardziej fascynuje - my, Polacy, kochamy remonty, kochamy kłócić się o remonty. Zobaczycie kawał dobrej remontowej roboty

- nie mogła ukryć swojego podekscytowania Joanna Koroniewska.