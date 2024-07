Jednym z najbardziej emocjonujących momentów ostatniego odcinka trzeciej edycji "The Voice of Poland" była muzyczna bitwa pomiędzy Natalią Krakowiak a Jagodą Kret z drużyny Edyty Górniak. Przypomnijmy: "Ostentacyjnie nie przyjęła mojej sugestii"

"The Voice" to jednak nie jedyne telewizyjne show, w którym mogliśmy oglądać Jagodę. Dziewczyna pojawiła się bowiem w ostatnim odcinku... "Kuchennych Rewolucji". Tym razem jednak nie jako postać pierwszoplanowa - do programu zgłosił się jej brat Artur, który prowadził oryginalną restaurację "Mauritiana".

Jagoda próbowała pomóc rozkręcić mu mu interes i śpiewała jako muzyczny gość podczas wieczorów karaoke. Od czasu do czasu pomagała w kuchni, ale na nic się to zdało - potrzebna była interwencja samej Magdy Gessler, która ohydne wnętrze przekształciła w przytulną miejscówkę z dobrym jedzeniem. Kategorycznie zabroniła też Jagodzie gotowania, uznając jej knedle za niejadalne.

Na szczęście Kret ma szansę na sukces w muzyce.

