Dziś wieczorem TVP wyemitowało drugą część bitem w trzeciej edycji "The Voice of Poland". Trenerzy musieli ponownie podjąć wiele trudnych decyzji, o tym kogo przepuścić do kolejnego etapu programu. Wiele emocji wzbudził występ Natalii Krakowiak i Jagody Kret z drużyny Edyty Górniak.

Reklama

Uczestniczki zaśpiewały utwór "When You Believe" wykonywany w oryginale przez duet Mariah Carey i Whitney Houston. Występ spodobał się wszystkim trenerom, jednak Edyta miała pewne uwagi do Natalii, która przez internautów została już nazwana sobowtórem Nataszy Urbańskiej.

- Natalia nie znalazła własnej drogi dla tej piosenki. Próbowała zaśpiewać to podobnie do Mariah Carey. To było zbyt podobne. Mariah jest jedna i jeśli nie masz ambicji znaleźć własnej drogi i będziesz próbowała kopiować innych, to jest krótka droga moim zdaniem. Ja obu sugerowałam, aby wybrały własną drogę dla tej piosenki. Jagoda przyjęła to naturalnie. Natalia ostentacyjnie nie przyjęła mojej sugestii - skomentowała występ Górniak.

Tym samym wokalistka do dalszego etapu przepuściła Jagodę. Jednak Natalia nie odpadła z programu. Po przegranej bitwie została skradziona przez chłopaków z Afromental.

Jak oceniacie występ dziewczyn. Zbliżyły się do oryginału?

Zobacz: Górniak dała czadu w The Voice. Tańczyła boso z uczestniczką

Zobacz także

Reklama

Fenomenalna Edyta Górniak na gali Fashion Magazine 2013: