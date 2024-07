Dawid odkąd poznał Anastazję w "Hotelu Paradise 6", nie ukrywał, że jest zainteresowany piękną brunetką. Wówczas jednak jej serce należało do Igora. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Trener personalny postanowił zaspokoić ciekawość fanów i dokładnie opowiedzieć co ich łączy. Czyżby była to jedyna relacja, która przetrwała poza kamerami?

"Hotel Paradise 6": Dawid o relacji z Anastazja po programie

Wielki finał szóstej edycji randkowego show już za nami. To oznacza tylko jedno - jego uczestnicy wreszcie mogą zdradzić, jak potoczyły się ich dalsze losy. Póki co wiadomo, że Monika i Mikołaj z "Hotelu Paradise" nie są parą, podobnie jak David z Angeliką oraz Grzegorz z Magdą. Wszyscy jednak nadal zastanawiają się, co łączy Dawida z Anastazją. Na szklanym ekranie widzieliśmy rodzącą się relacje pomiędzy nimi. Wówczas jednak piękna Ukrainka o polskich korzeniach czekała na powrót Igora. Jak potoczyły się jej losy po programie? Wiadomo już, że jej relacja z Igorem nie przetrwała, widzowie jednak niejednokrotnie podejrzewali, że Anastazja i Dawid są parą po programie "Hotel Paradise 6". Często byli widywani razem i nie ukrywali, że utrzymują ze sobą stały kontakt. Teraz Dawid rozwiał wszelkie wątpliwości!

dawid.hotelparadise6/Instagram

Uczestnik "Hotelu Paradise" w rozmowie z portalem "Co za tydzień" zdradził, co urzekło go w pięknej Ukraince:

- W Anastazji urzekła mnie jej tajemniczość. Coś takiego, że jest jakby z boku, czuje się trochę niepewnie, może była zestresowana. To otwieranie jej mnie w jakiś sposób urzekło. Lubię takie wyzwania. W przypadku Anastazji było tak, że musiałem zburzyć mur [...] Też sytuacja w jej ojczyźnie wpływała na to, jak czuła się w tym hotelu - wyjaśnił.

Zdradził także, co ich łączyło:

- Myślę, że zakochanie to jest duże słowo. Na pewno zauroczenie jakieś było, bo była godna odkrycia. Po pierwszych rozmowach poczułem z nią więź, często opowiadając coś widziałem, że nie muszę kończyć zdania, bo ona wiedziała, o co chodzi. Myślę, że ta więź była też widoczna w konkurencjach czy zabawach - wyznał.

Mat. prasowe

Fanów jednak najbardziej ciekawi ich obecna relacja. Okazuje się, że para nadal się ze sobą spotyka, a uczucie pomiędzy nimi nieustannie się rozwija:

- Mamy dobry kontakt. Coś tam się rozwija, a może coś już się rozwinęło... Nie chciałbym za dużo zdradzać. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to można nas śledzić. Rozumiemy się, dużo rzeczy sobie wyjaśniliśmy. Ta relacja bardzo fajnie nam się układa - zdradził.

Dawid został zapytany także o to, czy jest szansa na relację romantyczną. Pomimo tego, że uczestnik pozostał nieco tajemniczy, wszystko wskazuje na to, że pomiędzy tą dwójką jest prawdziwe uczucie:

- Zawsze jakaś szansa jest albo ona już w jakimś stopniu się rozwija. Często się spotykamy. Widać nas razem, więc to też już pokazuje, w którą stronę może to iść - skwitował.

Czy ta dwójka do siebie pasuje?

Instagram @dawid.hotelparadise6

Mat. prasowe