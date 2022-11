"Hotel Paradise 6": Anastazja i Dawid są w związku po programie? Wymowny komentarz

Viola Nowasielska z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" jest zakochana! Pokazała romantyczne zdjęcia z przystojnym brunetem. Nie ma wątpliwości, że to miłość. Radosne kadry w objęciach ukochanego opisała uroczym hasztagiem. Co napisała? Fani gwiazdy pierwszej edycji randkowego show ruszyli z gratulacjami! Już nie mogli doczekać się tych zdjęć. Zobacz także: "Hotel Paradise": Krystian i Oliwia mają kryzys?! „Życie pokrzyżowało nam plany” Viola z "Hotelu Paradise" jest zakochana. Pokazała partnera Viola Nowasielska to gwiazda pierwszej edycji " Hotelu Paradise ". Podczas trwania pierwszego sezonu widzowie śledzili, jak rozwija się jej relacja z Adamem . Uczestniczka wówczas nie miała pojęcia, jak jej programowy partner potraktował Martynę. Po finale, gdy tylko się dowiedziała zadeklarowała, że nie jest w stanie tworzyć dalszego związku z Adamem, ponieważ czuje się oszukana. Czułam się zawiedziona, bo cały czas broniłam Adama i stawałam za nim, a on nie był do końca ze mną szczery. Ja jak w coś wchodzę na to 100% i myślałam ze możemy coś spróbować po programie. Ta informacja dużo zaburzyła. Miałam żal do Adama i też do Martyny, bo mogli mi powiedzieć, ale zrozumiałam skoro uznali, że nie chcą o tym mówić - mówiła ponad rok temu w wywiadzie z Party.pl Od tamtego czasu Viola nie opowiadała o swoim życiu uczuciowym. Kilka miesięcy temu było o niej głośno, ponieważ wraz z Sonią z 3. edycji wybrała się na Zanzibar. Widzowie zastanawiali się czy uczestniczki odwiedzą uczestników 4. edycji, jednak okazało się, że Viola wzięła udział w teledysku Soni do piosenki "Oto raj". Wygląda na to, że w życiu uczuciowym Violi sporo się zmieniła. Właśnie pokazała romantyczne zdjęcia z ukochanym, które opatrzyła...