Eliza z piątej edycji "Hotelu Paradise" zapragnęła zmian w swoim życiu. W tym celu ukochana Jay'a udała się do fryzjera. Mocno przeżyła tą wizytę, ponieważ do tej pory na jej głowie zawsze gościł naturalny, kasztanowy odcień. Zmiana miała być radykalna - jak informował Jay, Eliza miała zdecydować się na kolor blond. Jak wygląda po wizycie u fryzjera?

Jay i Eliza to para, która w piątej edycji show wzbudzała najwięcej kontrowersji. Zakochani mieli zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Tuż po programie udowodnili, że uczucie, które rodziło się na oczach milionów Polaków przetrwało próbę czasu, a ich miłość rozkwita aż do dzisiaj. Zakochani z chęcią dzielą się swoją codziennością za sprawą mediów społecznościowych. Ostatnio Eliza i Jay z "Hotelu Paradise 5" pochwalili się szczęśliwą nowiną, wówczas okazało się, że ulubieńcy widzów kupili dom! Teraz z kolei Eliza poinformowała o kolejnych zmianach - tym razem dotyczących jej wyglądu. Uczestniczka nie ukrywała, że ten moment bardzo ją stresuje:

W międzyczasie jej ukochany, Jay zdradził, że na głowie Elizy szykują się poważne zmiany. Uczestnik "Hotelu Paradise" opublikował zdjęcie Elizy w blond włosach, mówiąc:

Jednocześnie wyrażając swoją dezaprobatę dla pomysłu i tak radykalnej zmiany w wykonaniu jego ukochanej. W oczekiwaniu na efekt końcowy para publikowała na swoim Instagramie liczne kadry z fotelu fryzjerskiego:

Nie trzymając swoich fanów dłużej w niepewności, Eliza wreszcie pochwaliła się efektami końcowymi.

- Słuchajcie, to jest efekt. To jest Zuza, która mi zrobiła te piękne włoski. I po prostu ja jestem zakochana. To jest najpiękniejsze, co może być - Eliza nie ukrywała swojego zachwytu.