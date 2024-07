Relacja Hani i Mikołaja w "Hotelu Paradise 6" wzbudzała skrajne emocje. Piękna brunetka w rozmowie z naszą reporterką wróciła do tego, co działo się w Panamie. Opowiedziała także o swoich obecnych stosunkach z programowym partnerem. Czy wszystko stracone? Jest wymowny komentarz.

Tuż po wielkim finale szóstej edycji randkowego show, jego uczestnicy mogą odetchnąć z ulgą i zdradzić, jak potoczyły się ich losy. Wiadomo już, że po programie Hania z "Hotelu Paradise" nie chce znać Moniki - wszystko przez incydent, jaki miał miejsce tuż po zakończeniu show. Co więcej, piękna brunetka nie przyjaźni się już ze swoją programową przyjaciółką, Angeliką. Wszyscy jednak nadal są ciekawi, jak potoczyły się jej losy z przystojniakiem, z którym długo pozostawała w parze. Okazuje się, że Mikołaj i Hania nie są parą po programie "Hotel Paradise 6". Uczestniczka zdradziła, że ten, jak nikt inny, doskonale wiedział, jak wyprowadzić ją z równowagi. Niestety nie wszystko zostało pokazane na szklanym ekranie:

- Nasze kłótnie też nie zostały do końca pokazane. Jak Mikołaj potrafił śmiać mi się prosto w twarz i on bardzo dobrze wiedział, jak mnie wyprowadzić z równowagi, kiedy najbardziej się we mnie wszystko gotuje i po prostu wybuchnę - wyznała.

Hania z "Hotelu Paradise" została także zapytana o obecny kontakt ze swoim programowym partnerem - w końcu uczestnicy widują się ze sobą na wspólnych spotkaniach i licznych imprezach. Ta stanowczo odpowiedziała:

- To co miało być, było. Na ten moment nie ma nic. Ja osobiście z Mikołajem nie mam żadnego kontaktu. Nie rozmawiamy, nie piszemy. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. Jednak jak się widzimy na tych imprezach to zawsze zamienimy te kilka zdań, ale to nie jest nic takiego większego, głębszego.