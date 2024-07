Szósta edycja "Hotelu Paradise" już za nami, a to oznacza, że nadszedł czas na kolejne emocje! Po zakończeniu emisji uczestnicy miłosnego show TVN7 w końcu mogą przerwać milczenie i opowiedzieć o wszelkich pikantnych szczegółach, konfliktach, związkach i dramatach. W ostatnim czasie spore zamieszanie wywołał Dawid, który - zdaniem niektórych - przyczynił się do zakończenia relacji Magdy i Grzegorza. Co więcej, sam Grzegorz ma mu wiele za złe. Co na to uczestnik? Dawid w końcu odpowiedział! Jego komentarz niektórym może się nie spodobać. Chłopak bardzo surowo ocenił to, co łączyło jedną z finałowych par.

"Hotel Paradise 6": Dawid o "nakręcaniu" Magdy przeciwko Grzegorzowi

Magda i Grzegorz byli tą z par szóstej edycji "Hotelu Paradise", w której widzowie pokładali wielkie nadzieje. Jak się jednak okazało, dziewczyna rzuciła uczestnika tuż po programie, a więcej na ten temat powiedział Grzegorz z "Hotelu Paradise 6", zdradzając szczegóły rozstania z Magdą. Uczestnik nawet zorganizował live'a na swoim profilu na Instagramie, podczas którego wbił szpilę Dawidowi. Dlaczego?

Wierni widzowie miłosnego, hitowego show TVN7 z pewnością pamiętają, że kiedy piękna Magda wróciła do raju, w jej relacji z Grzegorzem postanowił co nieco zamieszać Dawid. Uczestnik opowiadał dziewczynie o tym, co jej partner robił pod jej nieobecność, a kiedy ta coraz bardziej otwierała się na Dawida, jej relacja z hotelowym partnerem z dnia na dzień stawała się coraz chłodniejsza. Po zakończeniu emisji, Grzegorz postanowił szczerze powiedzieć, co sądzi o zachowaniu swojego kolegi.

- Dawid bardzo perfekcyjnie zorganizował akcje, żeby mi spie*d*olić związek i mu przybijam piątkę, bo mu się to zaje**ście udało. Natomiast widziałem się z Dawidem (...) generalnie powiedziałem mu, co o tym sądzę, natomiast było mi bardzo przykro, że zaczął się wybielać (...) Wypadałoby się przyznać do błędu, (...) przeprosić i tyle. Nie musimy być kolegami - stwierdził Grzegorz.

@grzes.hotelparadise6, Instagram

Jak się okazuje, niektórzy internauci całkowicie zgadzają się ze słowami Grzegorza. Kiedy Dawid postanowił urządzić dla swoich fanów serię pytań i odpowiedzi, jeden z obserwatorów zapytał, czy chłopak żałuje tego, jak nakręcał Magdę przeciwko Grzegorzowi. Co na to Dawid? Uczestnik "Hotelu Paradise 6" widzi tę sytuację zupełnie inaczej.

- Nigdzie Magdzie nie powiedział wprost nic złego na Grzesia bezpośrednio, typu "jest taki i taki". "Nakręciłem" temat, aby Magda rozeznała się w sytuacjach, które były pod jej nieobecność i wyraziłem (po jej dopytywaniu!) swoje zdanie na temat podejścia do Natalii, ale jednocześnie go obroniłem, że Natalia była raczej tylko traktowana jako narzędzie do przetrwania - napisał.

Na tym jednak nie koniec! Dawid postanowił zakwestionować uczucie, które rodziło się pomiędzy Magdą a Grzegorzem. Uczestnik stwierdził, że jeżeli ich relacja byłaby tak silna i prawdziwa, jego rozmowy z Magdą nic by nie zmieniły. Zdaniem Dawida, uczestniczka mogłaby zachować się zupełnie inaczej wobec swojego hotelowego partnera...

- Swoją drogą, skoro Magda zebrała informacje, porozmawiała z Grzesiem, wyjaśnili sobie, powiedziała że mu ufa i wierzy, to chyba jednak mogły być jeszcze inne powody zdystansowana się. By the way, gdybym ja był w relacji miłosnej i moje zapewnienia, rozmowy byłyby dla drugiej połówki mniej warte niż coś zasłyszane z boku, to znaczy, że coś z zaufaniem i uczuciem nie tak na starcie. Magda darząc Grzesia "prawdziwym uczuciem" mogła równie dobrze powiedzieć kto, co mówił i mogli skonfrontować to jako para - stwierdził Dawid.

@dawid.hotelparadise6, Instagram

Która strona ma rację? Wygląda na to, że na niektóre sprawy uczestnicy "Hotelu Paradise 6" patrzą zupełnie inaczej. Jak myślicie, czy tej trójce uda się utrzymać koleżeńską relację, czy może to co wydarzyło się w rajskiej Panamie będzie trudne do zapomnienia?