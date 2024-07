Monika i Mikołaj zostali zwycięzcami "Hotelu Paradise 6". Na "ścieżce lojalności" udowodnili sobie, że mogą sobie ufać i nie zdecydowali się na rozbicie złotej kuli. Podczas finałowej Pandory uczestnik przyznał, że dopiero teraz pomiędzy nim a Moniką zaczyna się dziać coś więcej. Czy ich przyjacielska relacja przeobraziła się w kochający związek? Wiemy, czy Mikołaj i Monika są razem po "Hotelu Paradise 6". Zobaczcie nasz nowy wywiad z Mikołajem.

Fani już w trakcie emisji programu zastanawiali się czy Monika i Mikołaj z "Hotelu Paradise 6" są parą. Uczestnicy jednak nie mogli zepsuć widzom zabawy i przedwcześnie zdradzić, jak potoczyły się ich losy po programie. Monika i Mikołaj okazali się być bezkonkurencyjni i wygrali 6. edycję "Hotelu Paradise", dzieląc się nagrodą główną. Jako pierwsi w historii programu okazali się być również uczestnikami, którzy nie opuścili ani jednego dnia na planie.

Czy długo rozwijająca się relacja, a ostatecznie zwycięstwo w "Hotelu Paradise" zbliżyło ich do siebie? Niestety Monika i Mikołaj nie zdecydowali się na związek po programie:

Co konkretnie miał na myśli?

Mikołaj z "Hotelu Paradise 6" szczerze komentuje, dlaczego nie wyszło mu z Moniką:

Sama emisja, interpretowanie przez nas tych sytuacji, ja podszedłem zupełnie na luzie do "Hotelu Paradise" i tego co się tam odbywa, może na zbyt dużym luzie przez co Monika mogła się czuć czasami skrzywdzona, urażona. Myślałem, że mamy wszystko wyjaśnione na bieżąco w "Hotelu". Ja się też dużo dowiedziałem podczas emisji. Na przykład tego, jak Monika czuła się w danych sytuacjach. Myśmy dużo rozmawiali ale widocznie za mało rozmawialiśmy o uczuciach i tym, co czujemy do siebie. Gdybyśmy to robili to może bylibyśmy teraz w innym miejscu. Przez to, jak to pokazała emisja to nas trochę poróżniło o myślę, że dlatego aktualnie jest, jak jest.