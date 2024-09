Agnieszka z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie. Zwyciężczyni randkowego show chyba po raz pierwszy zdradziła, że od kilku lat jest poważnie chora. Agnieszka nie ukrywa, że zmaga się z padaczką, a teraz opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z chorobą. Wyznanie byłej uczestniczki hitu Telewizyjnej Siódemki porusza do łez.

Agnieszka wzięła udział w ósmej edycji "Hotelu Paradise" i dotrwała w programie aż do finału. W programie stworzyła parę z Jędrkiem i to właśnie oni stanęli na "ścieżce lojalności". Ku zaskoczeniu wszystkich Agnieszka rzuciła kulą i zgarnęła dla siebie 100 tysięcy złotych. Zachowanie zwyciężczyni show zaskoczyło wszystkich, a w sieci wylała się fala krytycznych komentarzy. Później wszyscy zastanawiali się, czy zgodnie z zapowiedzią Agnieszka z "Hotelu Paradise" podzieliła się wygraną z Jędrkiem- uczestnik ponad miesiąc po finale przerwał milczenie i zdradził, całą prawdę.

Chociaż ósma edycja "Hotelu Paradise" zakończyła się w maju br. to fani za pośrednictwem Instagrama cały czas mogą śledzić losy Agnieszki. Zwyciężczyni randkowego show chętnie pokazuje, jak dziś wygląda jej życie, a ostatnio zdecydowała się poruszyć temat swojej choroby. Okazuje się, że Agnieszka już od kilku lat choruje na padaczkę.

Od trzech lat choruję na padaczkę, nie ma przyczyny. Na badaniach wychodzi wszystko dobrze EEG, krew itd. Badam się regularnie, ostatni atak miałam dwa miesiące temu. Wygląda to tak, że tracę przytomność, oddaję mocz, gryzę język do krwi, trzęsę się, a po trzech minutach wraca prawie wszystko do normy, ale nic nie pamiętam

wyznała Agnieszka.