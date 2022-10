"Hotel Paradise 6": Hania o Mikołaju i Monice: "Plan na przetrwanie". Spotyka się z innym uczestnikiem!

To, co dzieje się w szóstej edycji "Hotelu Paradise" zdecydowanie budzi spore emocje. Kiedy Hania odeszła z programu, dumnie stając za Dawidem, Mikołaj z którym do tej pory tworzyła dość mocną, choć burzliwą parę, połączył się z Moniką. Co na ten temat sądzi uczestniczka, której szansa na wielki finał została odebrana? Dziewczyna postanowiła skomentować relację Moni i Mikołaja, a co więcej, Hania nie ukrywa, z którym z chłopaków spotyka się po powrocie do Polski. Zaskoczeni?

Hania z "Hotelu Paradise 6" komentuje relacje Mikołaja i Moniki. Z kim spotyka się po programie?

Przez pewien czas w szóstej edycji "Hotelu Paradise" Hania i Mikołaj tworzyli najmocniejszą parę i wielu wydawało się, że nic nie będzie ich w stanie rozdzielić. Niestety, relacja tej dwójki była bardzo burzliwa i koniec końców uczestnicy stwierdzili, że jedyne co może się pomiędzy nimi narodzić, to przyjaźń. Ostatecznie Hania musiała pożegnać się z rajską Panamą, a Miki znalazł się w parze z Moniką, z którą ma naprawdę świetny kontakt. Ten, kto widział ostatnią randkę tej dwójki, mógł poczuć prawdziwe napięcie i iskry. Co więcej, niektórzy fani "Hotelu Paradise 6" sądzą, że Mikołaj i Monika są parą po programie! A co na ich relację Hania?

Uczestniczka, która już pożegnała się z "Hotelem Paradise 6", może pochwalić się całkiem pokaźnym gronem fanów. To właśnie dla nich postanowiła zdradzić kilka smaczków i odpowiedzieć na ich pytania na Instagramie. Między innymi Hania zdradziła, jakie była jej pierwsza reakcję na parę Mikołaja i Moniki.

Było to trochę dziwne, ale każdy ma swój plan na przetrwanie w hotelu, między nami było wszystko wyjaśnione, więc niech działają - wyznała.

Co więcej, Hania była jedną z bardziej emocjonalnych uczestniczek "Hotelu Paradise 6", a widzowie show często mocno komentowali jej zachowanie. Dziś Hania przyznała, że choć nie żałuje żadnej ze swoich decyzji w programie, to niektórych aferek bardzo. Dodatkowo dziewczyna wygadała się, z którym z przystojniaków z rajskiej Panamy widuje się po powrocie do Polski, i to bardzo często!

Czy Hania zdradziła za dużo? Kiedy od jednego z internautów padło pytanie jej sekret na piękną figurę, Hania opowiedziała nie tylko o swojej diecie. Jak się okazuje, piękność z rajskiej Panamy spotyka się z Grześkiem, z którym chodzi na wspólne treningi! I to nawet kilka razy w tygodniu. Sądzicie, że tą dwójkę łączy tylko przyjaźń? Co prawda Grzesiek deklaruje szaleńcze uczucia wobec Magdy, która również już odpadła z "Hotelu Paradise 6", jednak historia par z poprzednich edycji show nauczyła nas, że kiedy uczestnicy wracają do Polski, wiele rzeczy może się zmienić.

