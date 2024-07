Gdy wydawać by się mogło, że po ostatnim Rajskim Rozdaniu atmosfera w "Hotelu Paradise" nieco się uspokoiła, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Do luksusowej willi w Panamie wkroczył kolejny przystojniak, który na "dzień dobry" mógł liczyć na spotkanie ze wszystkimi hotelowymi pięknościami. Niestety, już na początku poważnie podpadł Monice i Angelice. Dziewczyny słusznie ostro go oceniły?

"Hotel Paradise 6": Nowy przystojniak już podpadł uczestniczkom

W rajskim hotelu emocje sięgają zenitu. Po tym, jak "Hotel Paradise" opuściły Hania i Anastazja w sieci zawrzało. Teraz o główną nagrodę programu walczą Magda i Grzegorz, Angelika i David, Ola i Marek, Klaudia i Dawid oraz Monika i Mikołaj. To właśnie ta ostatnia para budzi wśród widzów najwięcej emocji, a sympatycy programu już prześcigają się w teoriach na temat ich dalszych losów. Niektórzy sądzą bowiem, że Monika i Mikołaj z "Hotelu Paradise" są w związku po programie. Zanim jednak dowiemy się, jak rozwinęła się ich relacja, w rajskim hotelu właśnie pojawił się kolejny uczestnik, który naprawdę może nieźle namieszać.

26-letni Piotr z Sopotu to prawdziwy przystojniak, którego aparycję doceniła nie tylko Telewizyjna Siódemka. Chłopak jest bowiem Misterem Pomorza 2019.

- Na co dzień jestem trenerem personalnym i agentem nieruchomości - mówi o sobie Piotr. - W 2029 roku wygrałem Mistera Pomorza, następnie byłem w półfinale Mistera Polski.

- Na pytanie, czy jestem romantykiem, trudno odpowiedzieć. Raczej jestem bad boyem - zdradza Piotr. - Związek raczej teraz nie wchodzi w grę, chciałbym odpocząć, ale mimo, że mogę mówić w różnych sytuacjach "nie" itd., ale w środku dla każdego człowieka chyba ważna jest prawdziwa miłość - dodaje.

Trzeba przyznać, że pewny siebie Piotr swoją aparycją od razu zachwycił piękności z "Hotelu Paradise".

- Przystojny bardzo facet, nie mogę powiedzieć, bo gdzieś tam wizualnie typ absolutnie mój - zachwycała się na początku Angelika. - Wysoki, widać bardzo dobrze zbudowany. Wizualnie powiedzmy zyskał ten plus jeden, ale czy z charakteru zyska ten plus jeden, to się okaże - dodała. - Bardzo dobre pierwsze wrażenie, ładnie ubrany w koszulę, więc też tak do okazji... Bardzo pozytywnie - mówiła o Piotrze Monika.

Czyżby szybko zmieniły zdanie na jego temat? Pogląd chłopaka sprawił, że Angelika i Monika nie kryły złości.

Po tym jak dziewczyny zaczęły wypytywać nowego uczestnika o znak zodiaku i inne niezbędne dane do ocenienia jego charakteru na podstawie astrologii, Piotr nie wytrzymał.

- My z Angeliką jesteśmy takie blond czarownice - żartowała Monika. - Czyli "zodiakary", najgorsze! - przyznał Piotr. - Najgorsze? - dopytywały oburzone dziewczyny. - Miałem poprzednią dziewczynę "zodiakarę" no to... nie polecam - ciągnął Piotr.

Tuż po powrocie do rajskiego hotelu i zapoznaniem się z pozostałymi graczami Piotr, podobnie jak inni uczestniczy otrzymał Szansę od Raju. Czy przystojniak zdobędzie immunitet, a może będzie mógł zablokować jedną z par? Tego dowiemy się już niebawem.

